‘FC Twente verrast met Griekse aanvaller Tzolis’

Tzolis werd ook in verband gebracht met Club Brugge en Feyenoord, maar FC Twente hoopt hem donderdag te verwelkomen voor de medische keuring en afronding van de deal. FC Twente was in eerste instantie van plan dit seizoen weer Dimitrios Limnios te huren, maar de Griekse international scheurde zijn kruisband, waardoor er een streep gezet moest worden door dat plan.

Als FC Twente erin slaagt Tzolis binnen te halen, is die vacature bijzonder goed ingevuld. De snelle buitenspeler staat te boek als een van de grote talenten van het Griekse voetbal. Bij Norwich City wist hij de belofte nog niet in te lossen op Premier League-niveau. Tzolis speelde zeventien duels voor Norwich City, waarin hij tweemaal scoorde en twee assists verzorgde. Tzolis degradeerde met The Canaries, die de Griek nog tot medio 2026 onder contract hebben staan.