Ajax stapt naar FIFA na problemen transfer Braziliaan Giovanni

Directeur voetbalzaken Marc Overmars Ⓒ ANP Sport

Ajax is naar de FIFA gestapt met de vraag of de wereldvoetbalbond zich wil buigen over de gang van zaken rondom de transfer van de Braziliaanse speler Giovanni Manson Ribeiro. De overgang wordt door zijn club Santos en de Braziliaanse voetbalbond (CBF) tegengehouden, meldt Ajax zelf op de website.