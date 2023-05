Slot is blij met Zerrouki, maar moet Trauner missen

De coach van Feyenoord rekent wel op middenvelder Quinten Timber. „Hij heeft vorige week een helft gespeeld en dat heeft hij heel goed doorstaan. Deze week heeft hij alles meegedaan op de training en dat is ontzettend fijn. Als Mats Wieffer of Orkun Kökcü niet verder kan, dan hebben we nu de mogelijkheid om Timber nog te brengen. Dat is prettig.”

’Praat niet over kampioenswedstrijd’

Feyenoord kan zondag kampioen worden in de uitwedstrijd tegen Excelsior als PSV zaterdag punten verspeelt in het uitduel met Sparta Rotterdam. „Maar daar ben ik niet mee bezig”, zei Slot. „Ik ben bezig met hoe we van Excelsior kunnen winnen. Je zal mij ook niet over een kampioenswedstrijd horen praten. PSV is heel goed in staat om nog vier keer te winnen. Dan moeten wij tweemaal winnen.”

Bekijk ook: Zerrouki voor vijf jaar naar Feyenoord

De coach van Feyenoord toonde zich wel verheugd met het contracteren van FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki, die in de belangstelling van meerdere clubs stond. „Dus het is mooi dat wij hem binnen hebben weten te halen”, zei Slot. „We hebben eigenlijk nooit een vervanger voor Fredrik Aursnes gehaald. De laatste weken was Timber geblesseerd en dan ben je blij dat Kökcü en Wieffer heel blijven. We zijn dun bezet op het middenveld. Zerrouki is iemand die de balans bewaakt en de opbouw vorm geeft. Hij pakt veel ballen af en is een winnaar. Dan ben je een aanwinst voor heel veel clubs.”