Schaatssters tweede op ploegachtervolging

De formatie van bondscoach Jan Coopmans moest net voorrang verlenen aan Canada. Het trio van Oranje, bestaande uit Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje, gaf na zes ronden welgeteld 0,1 seconde toe.

Rusland, de winnaar vorige maand in Polen met Nederland ook als tweede, pakte op ruime afstand (4,1) brons. Olympisch en wereldkampioen Japan trad met een B-team aan en werd achtste.

Ivanie Blondin pakte haar derde gouden medaille in Nur-Sultan. De 29-jarige Canadese zegevierde eerder verrassend op de 5000 meter en 1500 meter.

Wüst verbaasde zich in Kazachstan nog wel over het wedstrijdschema. De vijfvoudig olympisch kampioene sprak van een ongelukkige combinatie met de 1500 meter en de ploegachtervolging op dezelfde dag. Volgens Wüst is een combinatie van de 1000 meter en de teamsprint op dezelfde dag minder zwaar voor de schaatsers, waardoor de 1500 meter dan zonder een andere race op de dag kan worden afgewerkt.

Mannen

De mannenploeg kwam op de achtervolging niet verder dan de zesde plaats. Het goud was voor Italië, gevolgd door Canada en Rusland.

Namens Nederland kwamen Patrick Roest, Chris Huizinga en Tjerk de Boer in actie. Roest was als eerste reserve de vervanger van Marcel Bosker, die na zijn loodzware 10.000 meter (twaalfde en laatste) op zaterdag en zijn 1500 meter op zondag (zevende) geen energie meer over had om ook de achtervolging nog te rijden. Ook bij Roest was na het goud op de 10.000 meter en het zilver op de 1500 meter het beste er wel af, al maakte hij ogenschijnlijk nog wel de beste indruk van het gelegenheidstrio.

Bondscoach Jan Coopmans kon in Nur-Sultan niet beschikken over onder anderen de specialisten Sven Kramer en Douwe de Vries. Beiden gingen op trainingskamp met Team Jumbo-Visma.

Met De Vries, Bosker en Roest won Oranje vorige maand in Polen. In de wereldbekerstand staat Nederland nu tweede, achter Italië.