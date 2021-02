Eén jaar corona in voetbal: 200 miljoen verlies

In de Eredivisie, die na 26 speelrondes werd afgebroken, konden 74 competitiewedstrijden niet doorgaan en ook de play-offs om Europees voetbal (zes duels) werden geschrapt. In de na 29 speelrondes stopgezette Keuken Kampioen Divisie ging het om negentig geschrapte wedstrijden, plus twaalf in de play-offs om promotie/degradatie. Ook de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht en de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen om de Johan Cruijff Schaal verdwenen van het programma.

In de eerste weken van het seizoen 2020-2021 mochten de clubs beperkte aantallen fans ontvangen in hun stadions. Eind september moesten de stadionpoorten echter dicht voor toeschouwers. In de Eredivisie zijn dit seizoen 26 wedstrijden met publiek gespeeld en vooralsnog 177 zonder. In de Keuken Kampioen Divisie zaten bij 49 wedstrijden fans op de tribune en 198 duels zijn tot aan woensdag zonder publiek gespeeld. Zondag zaten bij NEC - De Graafschap voor het eerst in bijna vijf maanden weer toeschouwers in het stadion, als onderdeel van de Fieldlab-experimenten.

Schadepost: 200 miljoen euro

De KNVB schat in dat één jaar corona tot een schadepost van in totaal 200 miljoen euro heeft geleid voor het betaalde voetbal, met name voor de clubs in de Eredivisie. Het gaat vooral om gemiste inkomsten uit wedstrijden, sponsoring en horeca. Zonder toeschouwers in de stadions valt voor de clubs zo’n 60 procent van de omzet weg. De schadepost loopt de komende maanden verder op als aan het einde van dit seizoen meer fans dan waarmee rekening gehouden is gecompenseerd willen worden voor hun seizoenkaart, als ze geen wedstrijden hebben kunnen bezoeken.