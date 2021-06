Roland Garros: Bautista Agut strandt, Zverev door

Bautista Agut (33) reikte al eens tot de laatste vier op Wimbledon en tot de kwartfinales op de Australian Open, maar op Roland Garros is hij nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

De 29-jarige Laaksonen is achter Roger Federer en Stan Wawrinka de nummer 3 van Zwitserland. Federer komt donderdag weer in actie, Wawrinka heeft zich met een voetblessure afgemeld.

Zverev

Alexander Zverev, de nummer 6 van de plaatsingslijst, wist de derde ronde wel te bereiken. De Duitser had het bij vlagen lastig met de Rus Roman Safiullin, maar voorkwam setverlies. In tweeënhalf uur werd het 7-6 (4) 6-3 7-6 (1). In de derde set stond Zverev met 4-1 achter.

De 24-jarige Zverev haalde in 2018 en 2019 de kwartfinales in Parijs. Vorig jaar verloor hij in de vierde ronde.