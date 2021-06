Roland Garros: Serena Williams houdt zicht op record dankzij winst in driesetter

Na het verlies van de tweede set herpakte de 39-jarige Williams, de nummer 8 van de wereld, zich. Ze maakte minder fouten, begon beter te bewegen en liep uit naar 4-0. De 23-voudig grandslamkampioene gunde de mondiale nummer 148 nog maar één game. Williams maakte het op de service van de Roemeense af met een lovegame.

Williams probeert in Parijs opnieuw recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

In de derde ronde neemt Williams het op tegen haar landgenote Danielle Collins.

Demi Schuurs

Demi Schuurs begon samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar goed aan Roland Garros. Schuurs en Melichar waren in de eerste ronde van het vrouwendubbelspel met 7-5 6-4 te sterk voor de Franse speelsters Margot Yerolymos en Diane Parry, die met een wildcard waren toegelaten.

Schuurs (27) en Melichar zijn als derde geplaatst in Parijs. Ze haalden begin dit jaar de halve finales op de Australian Open.

Ook Arantxa Rus (30) wist de eerste ronde van het dubbelspel te overleven. Rus versloeg samen met de Sloveense Tamara Zidansek het Zweedse duo Cornelia Lister/Rebecca Peterson. Het werd 6-3 6-0.

Stefanos Tsitsipas is een ronde verder. Ⓒ AFP

Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas verzekerd zich zonder problemen van een plek in de derde ronde van Roland Garros. De 22-jarige Griek, als vijfde geplaatst in Parijs en een outsider voor de titel, stond tegen de Spanjaard Pedro Martínez geen set af: 6-3 6-4 6-3.

Tsitsipas leverde weliswaar vier keer zijn servicegame in, maar brak de opslag van de nummer 103 zelf acht keer. Vooral aan het net was Tsitsipas zeer succesvol; hij won er 26 van de 27 punten. Na 2 uur en 27 minuten maakte hij het af met zijn 45e winner.

Gezien de recente resultaten wordt Tsitsipas beschouwd als de belangrijkste uitdager van dertienvoudig kampioen Rafael Nadal en van Novak Djokovic. Tsitsipas won dit seizoen al het masterstoernooi van Monte Carlo en in de week voor Roland Garros was hij ook de beste in Lyon.

„Ik heb goede weken achter de rug, maar ik ben altijd op zoek naar manieren om beter te zijn”, zei Tsitsipas. „Ik kan nog niet zeggen dat ik dit toernooi geweldig speel, maar ik ben wel constant.” In de derde ronde neemt Tsitsipas het op tegen de Amerikaan John Isner.

Kei Nishikori

De Japanner Kei Nishikori moest op het Court Philippe-Chatrier diep gaan om de Rus Karen Chatsjanov te verslaan. Na 4 uur werd het 4-6 6-2 2-6 6-4 6-4 voor de ongeplaatste Nishikori. Chatsjanov was als 23e geplaatst.

Roberto Bautista Agut. Ⓒ AFP

Roberto Bautista Agut

Roberto Bautista Agut is niet verder gekomen dan de tweede ronde. De nummer 11 van de wereld werd in vier sets verrast door de Zwitserse qualifier Henri Laaksonen, de mondiale nummer 150: 6-3 2-6 6-3 6-2.

Bautista Agut (33) reikte al eens tot de laatste vier op Wimbledon en tot de kwartfinales op de Australian Open, maar op Roland Garros is hij nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen.

De 29-jarige Laaksonen is achter Roger Federer en Stan Wawrinka de nummer 3 van Zwitserland. Federer komt donderdag weer in actie, Wawrinka heeft zich met een voetblessure afgemeld.

Zverev

Alexander Zverev, de nummer 6 van de plaatsingslijst, wist de derde ronde wel te bereiken. De Duitser had het bij vlagen lastig met de Rus Roman Safiullin, maar voorkwam setverlies. In tweeënhalf uur werd het 7-6 (4) 6-3 7-6 (1). In de derde set stond Zverev met 4-1 achter.

De 24-jarige Zverev haalde in 2018 en 2019 de kwartfinales in Parijs. Vorig jaar verloor hij in de vierde ronde.