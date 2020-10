Mathieu van der Poel vierde zege in Ronde van Vlaanderen met biefstuk, friet en wijn

„Ik sta hier nog wel een beetje euforisch”, aldus Mathieu van der Poel. „De eerste dag heb ik toch nog een beetje moeten herstellen van de avond daarvoor. We hebben redelijk stevig gevierd met de ploeg, al konden we natuurlijk niet heel veel doen door corona. Uiteindelijk zijn we wat gaan eten in het hotel waar we sliepen en daar dan nog wat blijven hangen. Aan de koers heb ik niet meer gedacht.”

Aan tafel kon de Nederlander zich laten gaan. „Wat er op het menu stond? Friet met biefstuk. Wijn was er ook bij, maar ook nog andere drankjes. Het was vrij stevig, maar de hele ploeg was euforisch. We hebben er wel van genoten. Bij mij is het besef wat dit betekent toch langzaam gekomen. Dit is toch wel iets unieks. Als het niet gelukt zou zijn geweest in de sprint, had ik er zeker nog van wakker gelegen. Maar nu is dit voor mij de beloning voor mijn seizoen.”

Vakantie met dubbel gevoel

Van der Poel mag straks met dat goede gevoel op vakantie, want na de Driedaagse Brugge-De Panne zit zijn wegseizoen erop. „Het is toch wel een beetje een dubbel gevoel. Het gaat net supergoed, dus ergens vind ik het ook jammer dat er geen koersen meer zijn. Anderzijds had ik de afgelopen maand keihard toegewerkt naar de Ronde, dus een moment van rust is wel welkom.”

Maar eerst dus nog tot in De Panne raken. „Als ik geweten had dat de Ronde zo zou aflopen, zou ik een andere keuze gemaakt hebben. Maar ik sta hier nu niet met tegenzin. Al zag ik wel dat de wind lastig staat, er gaan sowieso waaiers komen. Dan had ik toch liever een rustige wedstrijd gehad om af te sluiten, met een sprint op het einde voor Tim Merlier. Maar ach, we staan hier toch met een paar sterke renners aan de sterk. Het is de laatste koers op de weg, dus we gaan nog één keer alles geven.”