Jaap Stam over ’magische’ Champions League-krakers in Milaan: ’Enorme belangen werken als doping’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jaap Stam tijdens een van zijn Milanese vetes met Christian Vieri. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jaap Stam (50) verheugt zich op de dubbele ontmoeting tussen AC Milan en Internazionale in de halve finale van de Champions League. „Ik heb in mijn loopbaan veel mooie wedstrijden mogen spelen, maar de Derby della Madonnina is wel heel bijzonder”, zegt de voormalig topverdediger, die in 2005 in het miljoenenbal als speler van AC Milan ook de degens kruiste met stadgenoot en aartsrivaal Inter.