’Wedstrijden met Feyenoord waren m’n enige afleiding’ Tonny Vilhena over het kampioensjaar, dat ook het meest verdrietige jaar van zijn leven werd

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Tonny Vilhena bedankt het publiek, nadat hij met Feyenoord in 2017 de landstitel heeft veroverd. Ⓒ FOTO’S Getty Images & PRO SHOTS

Rotterdam is na zes jaar opnieuw zwanger van een kampioenschap. Voor het Legioen zou een titelfeest in de eigen Kuip, met véél meer supporters, volgende week mooier zijn. Maar in het kleinste stadion van de Eredivisie, dat van Excelsior, zou de champagne deze zondag ook al kunnen vloeien. Ver weg in Italië leeft oud-Feyenoorder Tonny Vilhena mee.