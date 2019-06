Sevilla maakt werk van Ziyech

De middenvelder/aanvaller, die op dit moment met Marokko actief is op de Afrika Cup, is voor de Spanjaarden het belangrijkste transfertarget van deze zomerse transferwindow. Zij zijn bereid om de minimaal vastgestelde transfersom van 30 miljoen euro voor Ziyech over te maken naar Ajax. Tevens willen ze de persoonlijke eisen van de Marokkaanse international inwilligen.

Eerder deze week deden Ajax en Sevilla al zaken met elkaar en versterkten de Amsterdammers zich met Quincy Promes. Ajax maakt daarvoor 15,2 miljoen euro over naar de club uit de Primera Division, wat met bonussen kan oplopen tot 17,2 miljoen euro. Daarmee lijdt Sevilla in een jaar tijd bijna drie miljoen verlies op Promes, die in de zomer van 2018 voor 20 miljoen overkwam van Spartak Moskou.

Zelf is Ziyech nog niet akkoord met een transfer naar Sevilla. Hij wil pas na de Afrika Cup officieel een besluit nemen over waar zijn voetbaltoekomst ligt. De 26-jarige Drontenaar heeft altijd laten weten dat het totaalplaatje moet kloppen alvorens de Ajacied de Johan Cruijff ArenA achter zich laat. Vorige zomer leek hij naar AS Roma te verkassen, maar lieten de Romeinen in tweede instantie niets meer van zich horen.

