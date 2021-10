Vangelis Pavlidis bewijst eindelijk zijn waarde voor AZ

AZ startte het duel met de rode lantarendrager op een manier die een topclub onwaardig is. Allereerst waren daar na amper drie minuten de lachwekkende capriolen van doelman Peter Vindahl. Martins Indi legde de bal op het Alkmaarse biljartlaken terug op de doelman, waarna de Noor, op de huid gezeten door Dean Huiberts, met een slechte controle zichzelf in de problemen bracht.

Jordy Clasie leek redding te brengen, maar schoof de bal op zijn beurt weer in de voeten van Gervane Kastaneer. Na wat gepriegel kwam de bal voor de voeten van Mustafa Saymak, die de bal rakelings voorlangs schoot. Vindahl en Clasie haalden opgelucht adem.

De Wit dubbel

Maar niet voor lang. In de vijfde minuut vond Saymak met gevoel de opening op rechts, waar Mark Pabai het veld breed hield. De rappe Liberiaan slingerde de bal op het hoofd van Mees de Wit, die Vindahl koppend klopte. De Noor had het doelpunt wellicht kunnen of misschien wel moeten voorkomen, aangezien hij nog zijn volle rechterhand tegen de bal kreeg.

Fredrik Midtsjø in actie Ⓒ ANP/HH

Het was het eerste Eredivisiedoelpunt ooit van De Wit, die tien jaar lang deel uitmaakte van de Ajax-opleiding en via Sporting Lissabon en het Spaanse Orihuela bij PEC Zwolle terugkeerde in Nederland. Die treffer smaakte klaarblijkelijk naar meer, want acht minuten later verdubbelde De Wit zijn productie: 0-2. Wéér was Pabai, geboren in Monrovia, getogen in Wijk bij Duurstede, vanaf de rechterflank de aangever. Waar was AZ-aanvoerder Owen Wijndal om de voorzetten van de Liberiaanse international eruit te halen?

Clubtopscorer

Wijndal, terug in de voorselectie van Oranje, was in aanvallend opzicht beter op dreef. Een minuut na de 0-2 lepelde hij de bal bij de tweede paal, waar Dani de Wit, vliegend door het luchtruim, gedecideerd de aansluitingstreffer binnen knikte (1-2). De Wit maakte in de jeugdopleiding van Ajax deel uit van dezelfde lichting van zijn naamgenoot Mees de Wit. De Alkmaarse De Wit is met zes goals clubtopscorer.

Die rol was eigenlijk weggelegd voor Vangelis Pavlidis, maar de Griek wist het net in competitieverband slechts twee keer te laten bollen. Tot het duel met de Zwollenaren althans. Wel was de spits die zich liever laat ‘uitzakken’ dan dat hij diepte zoekt, al goed voor vier assists.

Pavlidis los

In de slotfase van de eerste helft kwam AZ goedkoop aan een hoekschop, doordat Thomas van den Belt een voorzet die hij makkelijk had kunnen opruimen bijna in eigen doel schoot. Dat was niet zo verstandig, aangezien Pavlidis de corner van Jesper Karlsson van de linkerzijde knap in de lange hoek kopte: 2-2. Het was het vierde kopdoelpunt van de avond.

De Griekse spits stond sinds zijn transfer van Willem II naar AZ vooral bekend om het missen van de eerste kans van de wedstrijd, maar tegen de nummer achttien van de Eredivisie barste de vulkaan uit Thessaloniki eindelijk uit. Vlak na rust bleef de international koel bij een scrimmage, hield hij even slim in om landgenoot Kostas Lamprou het nakijken te geven: 3-2. De vreugde van Pavlidis was te begrijpen.

Moegestreden

AZ vergat vervolgens door te drukken en hield de gasten in leven. Sterker: het was PEC Zwolle dat uit twee knappe aanvallen dichtbij de 3-3 was. Eerst schoot Dean Huiberts, na een vloeiende combinatie tussen De Wit en Kenneth Paal, op de hakken van Pantelis Hatzidiakos, die daarmee de gelijkmaker voorkwam. De volgende offensieve daad over links bracht Van den Belt in stelling, maar Vindahl redde.

In de laatste twintig minuten was de wedstrijd amper het aankijken nog waard, werd er veel gewisseld, maar viel geen enkele uitgespeelde kans meer te bespeuren. AZ, dat donderdag weer aan de bak mag in de Conference League, geloofde het verder wel, terwijl bij PEC de pijp leeg was. De gasten kregen nog één kans, maar de moegestreden uitblinker Mees de Wit struikelde over zijn vermoeide benen.