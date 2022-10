Club Brugge blijft verbazen in CL: Atletico Madrid geklopt

De regerend kampioen van België won in groep B met 2-0 van Atlético Madrid. De ploeg van coach Carl Hoefkens had ook al gewonnen van Porto (4-0) en Bayer Leverkusen (1-0) en kan na zijn derde overwinning voorzichtig gaan denken aan de achtste finales. Dat is de club nog nooit gelukt.

Met Bjorn Meijer in de basis moest de thuisploeg in de beginfase vaak een beroep doen op keeper Simon Mignolet. Hij redde onder meer op schoten van Alvaro Morata en Antoine Griezmann. Club werd echter steeds gevaarlijker en na 36 minuten viel de 1-0. Kamal Sowah ging een combinatie aan met het Spaanse talent Ferrán Jutglà en rondde die af met een intikker. Na ruim een uur spelen viel de 2-0. Jutglà was dit keer de maker.

Griezmann kreeg daarna de kans om de aansluitingstreffer te maken uit een strafschop, maar de Fransman schoot de bal op de lat. Kort daarna scoorde hij wel, maar werd zijn doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.