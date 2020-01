Dick Jaspers Ⓒ Hollandse Hoogte

BERLICUM - Het is precies 30 jaar geleden dat Dick Jaspers, in een stormachtig Groningen, voor de eerste keer werd gekroond tot Nederlands kampioen driebanden. In het Brabantse Berlicum gaat hij proberen om komende zondagmiddag zijn 21e titel in het driebanden mee naar huis te nemen.