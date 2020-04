Analyse: Wielerbazen koesteren ijdele hoop in Tour-soap

Het podium van de Tour de France van vorig jaar, met Geraint Thomas, Egan Bernal en Steven Kruijswijk (vlnr). Ⓒ ANP

Het is inmiddels aflevering 101 van de Tour-soap ’gaat de Ronde van Frankrijk wel of niet door?’. Elke dag roept iemand uit de wielerwereld iets. Donderdag reageerden Jumbo-Visma en Team Sunweb ploegbazen Richard Plugge en Iwan Spekenbrink op de mededeling van koersdirecteur Christian Prudhomme die meldde dat een Tour zonder publiek geen optie is, eerder uitstel.