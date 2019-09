’Familie Schumacher moet stilte doorbreken’

Maandag raakte bekend dat Schumacher naar een ziekenhuis in Parijs werd gebracht voor een innovatieve stamceltransplantatie. Wereldwijd werd er op het verhaal ingesprongen en gonsde het van de geruchten.

Volgens Nick Fry, die het Mercedes F1-team leidde toen Schumacher er zijn race-comeback maakte, is het een duidelijk een signaal dat de fans snakken naar duidelijke informatie over Schumacher. Volgens Fry moet zijn familie dan ook dringend de stilte doorbreken.

Strikte controle

„Corinna en zijn familie hebben een erg strikte controle wat betreft de informatie over zijn medische toestand, dat vind ik erg jammer”, schrijft Fry in zijn boek Survive. Drive. Win., dat volgende maand uitkomt en kon ingekeken worden door PA News agency.

„Er zijn miljoenen mensen die meeleven met Michael en dat zijn zeker niet alleen zijn fans in Duitsland of supporters van Mercedes-Benz.”

Meeleven

Fry meent dat de fans die de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 jarenlang steunden, recht hebben op duidelijke informatie. Ook Willi Weber, de voormalig manager van Schumacher, zei dat in het verleden al meerdere malen.

„Omwille van wat hij in zijn carrière heeft bereikt, willen de mensen weten hoe hij eraan toe is, wat zijn medische toestand is. Ze willen informatie en ze leven echt mee met hem”, aldus Fry.

Ervaringen delen

„Ik denk dat info geven over hoe het met hem is, of dat nu goed of slecht is, en waarschijnlijk is het slecht, belangrijk is omdat de mensen dan echt met hem kunnen meeleven en weten hoe het met hem is”, is te lezen in zijn voorpublicatie.

Hij zou vooral willen weten wat de behandeling van ’Schumi’ precies inhoudt, zeker voor mensen in vergelijkbare situaties „Er zijn veel mensen met dezelfde situatie die er waarschijnlijk wat aan hebben om de ervaringen uit de eerste hand te krijgen. Er zijn vast technieken ontwikkeld die anderen kunnen helpen.”