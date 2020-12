Dilrosun en Zeefuik te sterk voor Becker in Berlijnse stadsderby

De bezoekers kwamen vroeg op voorsprong via oud-NEC’er Taiwo Awoniyi. Drie minuten later raakte Union echter Robert Andrich kwijt. Die raakte met een hoog geheven been het hoofd van Lucas Tousart en kreeg rood.

Met tien man wist Union nog lang stand te houden. In de tweede helft trok Peter Pekarik de stand echter gelijk. Krzysztof Piatek schoot zijn ploeg op aangeven van invaller Javairo Dilrosun op 2-1. Drie minuten later werkte Julian Ryerson een voorzet van Dilrosun niet goed weg, waarop Piatek zijn tweede kon maken.

Sheraldo Becker kwam bij Union in de slotfase nog in de ploeg. Deyovaisio Zeefuik viel in blessuretijd nog in bij Hertha.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Bundesliga

Frankrijk: Marseille tweede na zege op Nimes

Olympique Marseille blijft goed meedraaien bovenin de Ligue 1. De Zuid-Franse club won de uitwedstrijd bij Nîmes met 2-0 en klom naar de tweede plaats in de stand achter koploper Paris Saint-Germain. Het was de zevende competitiezege voor Marseille in elf wedstrijden.

De goals van Marseille vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Dario Benedetto en Valère Germain. Kevin Strootman was weinig speeltijd gegund. De middenvelder mocht in de 87e minuut invallen.

Het is dringen aan de kop van de Franse competitie. PSG leidt met 25 punten, Marseille heeft nu 24 punten én ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Vier clubs volgen met 23 punten.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Ligue 1

België: Zulte Waregem houdt Anderlecht op gelijkspel

Anderlecht draait nog altijd niet soepel. Het laaggeklasseerde Zulte Waregem hield de veelvoudig kampioen in eigen huis op een gelijkspel: 2-2. Anderlecht bezet de zevende plaats in de stand.

Zulte Waregem kwam al snel op voorsprong via Ibrahima Seck. Luckas Nmecha bracht de bezoekers voor rust op 1-1. Na rust zette Albert Sambi Lokonga Anderlecht op 1-2, maar de ploeg van trainer Vincent Kompany kon niet doorzetten. Integendeel, Gianni Bruno trok in de 75e minuut de stand weer gelijk.

De Brusselaars drongen aan in de slotfase, maar een doelpunt viel niet meer. De Nederlanders Michel Vlap en Bart Verbruggen zaten de hele wedstrijd op de reservebank.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Jupiler Pro League