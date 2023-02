Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy zit niet bij de pakken neer en rekent op strijdbaar PSV Kan PSV wonder realiseren tegen Sevilla? ’We gaan er potverdikke weer tegenaan’

EINDHOVEN - Sinds de allereerste Europese wedstrijd van PSV in 1955 hebben de Brabanders nog nooit in het Philips Stadion een nederlaag met drie doelpunten verschil uit een uitwedstrijd kunnen rechtbreien. Om na de 3-0 nederlaag van vorige week tegen Sevilla verder te gaan in de Europa League zal de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy iets zeer uitzonderlijks moeten presteren, beseft de PSV-trainer. „Volgens de statistieken is er een wonder nodig en ook zonder de statistieken is dat zo.”