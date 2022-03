Premium Het beste van De Telegraaf

Situatie in Oekraïne en het nog altijd niet verdreven corona-spook WK schaatsen in Hamar kent onstuimige aanloop

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Irene Schouten kende ongekend succesvolle Spelen, maar verschijnt ook in Hamar ’gewoon’ weer aan de start. Ⓒ ANP/HH

HAMAR - De sfeer is ogenschijnlijk gemoedelijk in het hotel waar de schaatsers momenteel verblijven voor hun deelname aan de Wereldkampioenschappen Sprint & Allround in het Noorse Hamar, maar achter de schermen is het op uiteenlopende plekken zeer onrustig.