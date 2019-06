Koster: ’Ik zou Roord laten starten voor Spitse’

„Ik ben persoonlijk een fan van Roord. Ik zou haar laten starten in plaats van Sherida Spitse. Het middenveld draait nog niet. Spitse heeft een fantastische pass, maar speelt vrij statisch. Jackie Groenen begon matig, maar heeft zich tegen Kameroen goed hersteld. Met de dynamische Roord en Groenen naast zich moet ook Daniëlle van de Donk weer beter tot haar recht komen.”

Ook Merel van Dongen zou van Koster een plekje krijgen bij de eerste elf. „Op de linksbackpositie zou je Van Dongen kunnen opstellen in plaats van Kika van Es. Van Dongen is linksbenig en legt meer risico in haar spel dan Van Es en dat zou goed kunnen uitpakken voor Lieke Martens.

