Forse schorsing Marten de Roon na rode kaart

De 30-jarige middenvelder werd in de blessuretijd van het veld gestuurd. De Roon had middenvelder Rade Krunic een klap gegeven in het opstootje dat ontstond nadat Milan voor de tweede keer in de wedstrijd een strafschop had gekregen. Franck Kessié schoot twee keer raak vanaf 11 meter, waardoor Milan zich verzekerde van een ticket voor de Champions League. Atalanta, dat zo’n ticket al op zak had, eindigde achter landskampioen Inter en AC Milan als derde in de Serie A.

„Wat een ongelooflijk jaar opnieuw”, schreef De Roon op Twitter. „Zo trots op dit team en deze stad. Ik ben niet zo trots op mijn laatste actie van dit seizoen, ik had beter moeten weten. Ik wil me verontschuldigen tegenover iedereen die bij deze situatie betrokken was.” De Roon hoort woensdag of hij deze zomer met Oranje mag meedoen aan het EK.