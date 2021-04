Wordt Marco van Ginkel volgend seizoen dan écht PSV’er?

Voetbal

Steven Berghuis bezorgt Feyenoord de overwinning tegen FC Utrecht

Feyenoord heeft goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plaats. Op bezoek bij FC Utrecht won de formatie van Dick Advocaat na een achterstand alsnog: 1-2. De Rotterdammers profiteren dus optimaal van het puntenverlies van Vitesse in de strijd om plek vier. Smet op de zege was het uitvallen van ...