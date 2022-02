Novak Djokovic: ’Ik mis het tennis, na alles wat er gebeurd is’

„Ik mis het tennis, na alles wat er gebeurd is”, zei de 34-jarige Serviër tijdens een bezoek aan de wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai, samen met zijn vrouw Jelena. „Ik kijk er naar uit om maandag weer op de baan te staan, ik heb er zin in.”

Djokovic dacht begin dit jaar ook zonder vaccinatie tegen het coronavirus te kunnen meedoen aan de Australian Open. De twintigvoudig grandslamwinnaar had een medische vrijstelling gekregen, maar de Australische autoriteiten trokken desondanks zijn visum in. Na een dagenlange opsluiting in een quarantainehotel en twee rechtszaken moest Djokovic het land verlaten. Bij afwezigheid van de titelverdediger veroverde de Spanjaard Rafael Nadal in Melbourne zijn 21e grandslamtitel.

Djokovic won het ATP-toernooi van Dubai vijf keer, voor het laatst in 2020. Vorig jaar zegevierde de Rus Aslan Karatsev. In de Verenigde Arabische Emiraten is het niet verplicht om gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus om het land in te mogen.