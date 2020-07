Robben wil helpen Elia naar FC Groningen te halen

„We zijn op zoek naar aanvallende versterking en Elia zou eventueel een interessante optie zijn”, zei technisch directeur Mark-Jan Fledderus tijdens de eerste training, die live werd uitgezonden door onder meer RTV Noord en FOX Sports.

Robben, de man waar alle camera’s aanvankelijk voor kwamen, ontbrak echter op het veld. De 36-jarige Groninger is na een jaar zonder voetbal nog niet fit genoeg om mee te doen met de groepstraining. Robben heeft wel het contact met Elia gelegd.

„Arjen zei: ik stuur hem wel een appje”, aldus Fledderus. „Ik weet niet of het realistisch en haalbaar is. Hij voetbalt in Turkije en moet daar het seizoen nog afmaken. Voorlopig wil hij ook nog geen keuze maken.”

Deyovaisio Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik verscheen maandag wel op het trainingsveld van Groningen, ondanks concrete interesse van de Duitse club Hertha BSC. „Zolang er geen club is die het juiste bedrag op tafel ligt, staat ’Deyo’ hier op het veld”, aldus Fledderus. De 22-jarige verdediger ligt nog één jaar vast bij de noorderlingen en wil niet bijtekenen. Als Zeefuik vertrekt, is Damil Dankerlui van Willem II in beeld als zijn vervanger.

Middenvelder Azor Matusiwa staat in de belangstelling van diverse Franse clubs. Groningen wil hem echter niet kwijt en heeft al een aantal aanbiedingen afgeslagen. De club van trainer Danny Buijs hoopt de Japanse verdediger Ko Itakura nog een jaar te huren van Manchester City.