Sport kort: beste rolstoeltennisser ooit met pensioen

Ruim 6 miljoen tv-kijkers voor handbalduel Nederland-Duitsland

11.36 uur: De populariteit van handbal overstijgt die van voetbal in Duitsland. Liefst 6,1 miljoen mensen keken zaterdagavond primetime op de Duitse televisie naar het duel tussen het Nederlandse mannenteam en Duitsland op het WK. Dat was een marktaandeel van 22,3 procent. De 'Sportschau', die het Duitse voetbal laat zien, trok 3,5 miljoen kijkers, een marktaandeel van 16,6 procent.

De mannen van Oranje waren niet opgewassen tegen het sterke Duitse team, dat nog ongeslagen is op het WK in Zweden en Polen. Oranje verloor in Katowice met 33-26 en kan zich niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Er rest nog een wedstrijd tegen Servië.

Negende zege op rij koploper Boston Celtics in NBA

10.46 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben een negende zege op rij behaald in de Amerikaanse NBA. De koploper miste nota bene zijn geblesseerde topschutter Jayson Tatum, maar wist desondanks met klein verschil te winnen van Toronto Raptors: 106-104.

De Celtics verstevigden met hun 35e seizoenszege de koppositie in de stand van de oostelijke divisie. Jaylen Brown was topscorer bij de ploeg uit Boston met 27 punten. Pascal Siakam was bij de ploeg uit Toronto de beste speler met 29 punten, 10 assists en 9 rebounds.

Philadelphia 76ers, de nummer 2 in de stand, bleef in het spoor van de Celtics door te winnen van Sacramento Kings: 129-127. Het was een zwaarbevochten overwinning voor de 'Sixers', die zonder hun vedettes Joel Embiid en James Harden aantraden. Tyrese Maxey was de uitblinker bij de winnende ploeg met 32 punten.

Japanse rolstoeltennislegende Kunieda met pensioen

10.30 uur: De beste rolstoeltennisser aller tijden heeft een punt achter zijn carrière gezet. De 38-jarige Japanner Shingo Kunieda won vijftig grandslamtoernooien, vier keer paralympisch goud en voerde in totaal 582 weken de wereldranglijst aan.

„Ik wilde eigenlijk al stoppen nadat mijn droom uitkwam met de gouden medaille op de Paralympische Spelen van Tokio”, zei Kunieda, bij wie op jonge leeftijd ruggenmergkanker werd ontdekt. „Vorig jaar kreeg ik na mijn zege op Wimbledon voor het eerst het gevoel dat de motivatie weg was en nadat ik voor de tiende keer als eerste eindigde op de wereldranglijst, vond ik dat ik genoeg heb gepresteerd. Het is nu het juiste moment met pensioen te gaan”, aldus Kunieda, die begin februari nog een persconferentie geeft om zijn afscheid toe te lichten.

„Een bijzondere carrière”, was de reactie van de Internationale Tennisfederatie ITF op Twitter. „Bedankt dat je ons allemaal zo hebt geïnspireerd.”