Eerste gele trui in Tour van 2022 verrassend voor Yves Lampaert

Mathieu van der Poel startte als een van de eersten van het deelnemersveld en had met 15,30 lange tijd de eerste plaats in handen. Totdat in korte tijd Filippo Ganna, Tadej Pogacar en Wout van Aert onder zijn tijd doken. Laatstgenoemde zag even later met verbazing én waardering toe hoe zijn landgenoot vijf seconden sneller was. Van Aert eindigde daardoor als tweede, voor Pogacar (3), Ganna (4) en Van der Poel (5).

Nat en glad

In het begin van de tijdrit regende het behoorlijk in Kopenhagen en dat zorgde ervoor dat de renners hier en daar op hun tellen moesten passen. „Ik heb zeker niet teveel risico genomen”, zei Van der Poel dan ook tegenover de NOS. „Ik heb geprobeerd de bochten zo goed mogelijk aan te snijden, maar ik mag wel een beetje teleurgesteld zijn”, aldus de man die vorig jaar zes ritten in het geel reed. Van der Poel kijkt met vertrouwen naar de komende week, waarin hij verwacht wat te kunnen betekenen. „De komende twee ritten ga ik het verschil nog niet maken, maar daarna zie ik in België wel wat kansen.”

Mathieu van der Poel Ⓒ AFP

Bauke Mollema ging nog iets eerder dan Van der Poel van start, en noteerde 15,34. Ook de Groninger had ’last’ van de kletsnatte wegen in de Deense hoofdstad. „Je weet toch niet precies hoe je de bochten moet nemen. Achteraf denk je soms: ik had hem wel iets harder kunnen nemen.” Mollema klokte uiteindelijk de negende tijd. De renner van Trek-Segafredo was zeventien tellen langzamer dan Lampaert.

Zaterdag rijden de renners een rit van 199 kilometer, opnieuw op Deens grondgebied. Het peloton fietst dan van Roskilde naar Nyborg. Op papier een sprintersetappe, met enkel in de eerste koershelft een paar kleine beklimmingen van de vierde categorie. Het venijn zit in de staart. Vanaf de tussensprint wordt immers de kustlijn gevolgd en de aankomst ligt na de 18 kilometer lange Grote Beltbrug. De wind gaat voor de nodige nervositeit zorgen. Een uitgelezen kans voor de specialisten om waaiers te trekken.

