Diemers en Teixeira uit beeld bij Feyenoord

Diemers speelt sinds een jaar in De Kuip, nadat Feyenoord hem overnam van Fortuna Sittard. Onder trainer Dick Advocaat was de middenvelder veelal basisspeler, maar na de komst van Slot is hij uit beeld geraakt. Toen de nieuwe trainer net was gearriveerd bij Feyenoord, liet hij Diemers persoonlijk weten dat hij niet op een plek bij de eerste elf hoefde te rekenen. „Ik ben eerlijk naar Mark toe geweest, dat vond hij prettig”, vertelt Slot.

„Toen we verder de voorbereiding in gingen, zag ik dat we voor zijn positie - aanvallende middenvelder - met Guus Til, Francesco Antonucci en Jens Toornstra drie spelers hebben die er direct staan. Daarnaast ontwikkelen twee jonge jongens, Lennard Hartjes en Antoni Milambo, zich ook heel leuk. Vandaar dat ik gisteren een gesprek met Mark heb gehad om dat met hem te delen.”

De Portugees Teixeira kwam een jaar geleden naar Feyenoord, maar kon behoudens een prima debuut tegen Willem II geen indruk maken. In de huidige voorbereiding kwakkelt hij opnieuw met blessureleed. „Voor Joao geldt dat hij ook een aanvallende middenvelder is”, vervolgt Slot. „In tegenstelling tot Mark was hij in de voorbereiding niet fit, vanwege een gebroken teen. Op dit moment traint hij niet mee omdat hij nog wat last heeft. Die heeft zich daardoor nog minder kunnen laten zien.”

Feyenoord speelt donderdagavond een belangrijk Europees duel. Niemand in Nederland rekent erop dat de Stadionclub in de return van de tweede voorronde van de Conference League niet afrekent met het nietige FC Drita uit Kosovo. Toch moet het na de teleurstellende 0-0 van vorige week nog wel even gebeuren in De Kuip, die met 25.000 man eindelijk weer redelijk goed gevuld zal zijn.

Ook Slot weigert om aan een doemscenario te denken tegen de nummer twee van Kosovo, dat in het heenduel geen enkel schot op doel loste. „Nee, daar denken we absoluut niet aan. We hebben vorige week niet goed gespeeld en dat moet nu veel beter, maar daar vertrouw ik op.” De nieuwe aanwinst Alireza Jahanbakhsh kan mogelijk meespelen, maar Slot weet nog niet of dat vanaf het begin zal zijn. De Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner doet nog niet mee.