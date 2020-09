US Open: Azarenka treft Osaka in finale

De tennisster uit Minsk, in 2012 en 2013 winnares van de Australian Open, neemt het in de eindstrijd in New York op tegen Naomi Osaka. De Japanse versloeg de Amerikaanse Jennifer Brady in drie sets: 7-6 (1) 3-6 6-3. Osaka won de US Open twee jaar geleden en zegevierde vorig jaar ook op de Australian Open.

Azarenka had de tien voorgaande ontmoetingen met Williams op de grandslamtoernooien verloren. Zo moest ze in 2012 en 2013 in de finale van de US Open buigen voor de Amerikaanse.

„Ik ben dankbaar dat ik tegen zo’n kampioene kon spelen in de halve finale”, zei Azarenka over haar goede vriendin. „Op weg naar de finale moet je de beste speelsters verslaan. Vandaag was dat zeker zo. In de eerste set sloeg zij me diep in de put. Ik moest daar uitklimmen, stap voor stap. Ik ben heel blij dat het me lukte om de partij te doen kantelen.”

Williams zag in het lege Arthur Ashe-stadion weer een poging mislukken om haar 24e grandslamtitel binnen te halen. Haar laatste grandslamzege dateert van begin 2017 op de Australian Open, op het moment dat ze al zwanger was. Na de geboorte van dochter Olympia keerde Williams terug op de baan, omdat ze het grandslamrecord van Margaret Court (24 titels) wil verbeteren. De afgelopen twee jaar haalde ze steeds de finale van Wimbledon en de US Open, maar iedere keer stapte ze als verliezer van de baan.

„Natuurlijk ben ik teleurgesteld”, zei Williams na haar nederlaag tegen Azarenka. „Ik heb gedaan wat ik kon, ik heb alles gegeven.”