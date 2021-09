’Wanneer Jens Toornstra lekker in zijn vel zit, stop hem dan maar eens af’

Doel

„Yanick van Osch viel mij het meeste op dit weekend, omdat hij er echt voor zorgde dat Fortuna Sittard niet met een grote nederlaag vertrok bij SC Heerenveen”, zegt de tweevoudig international. „Hij heeft het talent, als voormalig keeper van Jong Oranje.”

Defensie

„Wat Noussair Mazraoui de laatste weken laat zien in combinatie met Jurriën Timber, is niet normaal. Zij vormen dan ook de rechterkant van de defensie. Hoe Mazraoui aanvallend meedoet, is mooi om te zien en dat geldt ook voor Timber. Hij durft een linie verder te spelen en dat zie je heel weinig gebeuren vanuit zijn positie. Hij krijgt de vrijheid er ook voor.”

„Marcos Senesi staat naast Timber. Hij was tegen PSV het slot op de deur van Feyenoord. Heel degelijk en wat ik heel knap vind en bij hem vaak zie: hij is een bikkel in de duels, maar heeft in zijn verdedigende actie ook nog het vermogen om de voetballende oplossing te zoeken én de bal naar de juiste kleur te spelen.”

„Robin Pröpper maakt als centrale verdediger ’gewoon’ weer twee goals tegen Vitesse”, zegt hij over de man van vier goals in vijf duels dit seizoen voor FC Twente. „Hij blijft maar scoren, ongelooflijk. Daarmee stak hij op de valreep Alexander Büttner voorbij, die met zijn ervaring, rust en aanvallende inbreng weer belangrijk was bij RKC.”



Middenveld

„Orestis Kiomourtzoglou speelde echt heel sterk tegen AZ. Hij had de controle, was goed aan de bal, had de rust. Heel degelijk en daarbij was hij goed in de combinatie met de in de rust ingevallen Delano Burgzorg. Hij speelde hem een aantal keer goed aan tussen de linies door en daar kwam veel dreiging vandaan bij Heracles.”

„Jens Toornstra is voor mij echt de speler van de week. In zijn tijd bij FC Utrecht zag je al dat, wanneer hij een beetje ruimte heeft, lekker in zijn vel zit. Stop hem dan maar eens af. Speelt hij niet, dan merk je pas wat je op je middenveld kwijt bent aan loopvermogen. Zijn twee goals, waarbij je ziet dat hij altijd onderweg is, maakte hij ook heel goed af. En dat in een topduel.”

„Joey Veerman heeft eigenlijk altijd een belangrijke rol bij SC Heerenveen, nu weer met een assist. Hij is daar de grote vormgever en vanuit zijn basisniveau brengt hij altijd wel iets extra’s.”

Aanval

„Steven Berghuis, die is gewoon niet te houden”, zegt de voormalig landskampioen met Ajax. „Er werd nu iets gezegd over zijn verdedigende werk, maar dat heb je in wedstrijden als deze tegen Cambuur niet echt nodig. Je ziet ook aan hem dat hij het voetballen leuk vindt, de spelers bij Ajax waarderen hem en hij is al snel echt iemand aan het worden in de groep. Dat vind ik knap, zeker gezien zijn verleden.”

„Bij Sébastien Haller vraag je jezelf af hoe hij bepaalde dingen doet en vooral ziet. Dan krijgt hij bijvoorbeeld de assist niet op zijn naam, maar maakt hij wel de overstap of trekt hij een man weg waardoor er wordt gescoord. Heel bijzonder. Dat is extra kwaliteit. Net als de manier waarop hij bij de 7-0 de bal nog de juiste richting gaf achter het standbeen langs. Dat is geen geluk, hij weet precies wat hij doet.”

„Als je zo belangrijk bent in zo’n belangrijke wedstrijd als Luis Sinisterra, met onder meer twee assists, dan verdien je het erin te staan”, zegt Vierklau. „Zijn prestaties zijn nog een beetje wisselend, dat zie je vaker bij dit soort spelers, maar hij heeft met zijn snelheid en acties áltijd dreiging. Hartstikke goed.”