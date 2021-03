Premium Voetbal

Pol Llonch is cruciaal puzzelstukje voor Willem II

Na de 0-6 inmaakpartij tegen FC Utrecht heerste er groot pessimisme over de kansen van Willem II om in de Eredivisie te blijven. Maar de ploeg van Zeljko Petrovic richtte zich de afgelopen weken knap op en is dankzij een 0-0 gelijkspel bij nummer vier Vitesse voor het eerst in de tweede seizoenshelf...