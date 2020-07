Hamilton en Bottas verwachten een ’close race’ met Max Verstappen

„Mercedes zat vandaag duidelijk op een ander niveau, helaas. Maar we moeten niet vergeten dat we vorig jaar in de kwalificatie ook op achterstand stonden. Red Bull is hier nog nooit de snelste geweest over een ronde. We moeten het Mercedes zo moeilijk mogelijk maken”, aldus Verstappen.

De Red Bull-coureur heeft als voordeel dat hij als enige van de top-10 op de medium-band start. Dat geeft hem wellicht enig strategisch voordeel. „Daar ben ik blij mee. Ik verwacht dat we er dichterbij zitten in de race. Het wordt zondag ook wat warmer, dat wordt interessant. Hopelijk is het in ons voordeel.”

Max Verstappen Ⓒ AFP

Hamilton en Bottas werden ook om hun mening gevraagd naar de verschillende strategie van Mercedes en Red Bull. „De race is een ander verhaal”, stelde Bottas, die op de Red Bull Ring vanaf pole position zal starten. „We hebben vaak gezien dat Red Bull een sterke auto heeft op zondag. Dan komt er nog veel meer bij kijken. We hebben geen vergelijkingsmateriaal dit seizoen. We gaan er echt niet in met de mentaliteit dat het makkelijk wordt voor ons”, aldus de Fin.

„Ik ben het ermee eens”, vulde Hamilton zijn Mercedes-collega aan. „Ik denk dat het een close race wordt. Max is op andere banden, dus een andere strategie. Red Bull is altijd snel tijdens de race. Ik denk dat het dan een stuk dichter bij elkaar.”

Max Verstappen eindigt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk als derde. Ⓒ Reuters