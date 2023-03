Trainer Slot heeft hoopvol nieuws voor Feyenoord-fans

De Oostenrijkse verdediger liep afgelopen week tijdens de interlandperiode een lichte blessure op, maar dat blijkt mee te vallen.

„We moeten even afwachten hoe hij op deze training reageert”, zei Slot. „Maar dat hij nu mee heeft gedaan, is een positief teken.”

Feyenoord mist tegen Sparta wel de geblesseerden Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow en Quinten Timber.

Bijlow mag bijna weer keepersoefeningen doen

Feyenoord-doelman Bijlow hoopt snel zijn rentree bij Feyenoord te maken. Op welke termijn dat is, is nog niet duidelijk.

„Zijn pols is van het gips verlost”, zei trainer Slot. „Het gaat er ook om hoe je hand zich houdt bij bepaalde weerstand. Op vrij korte termijn gaat hij weer keeperswerkzaamheden verrichten. We hopen dat dat niet extreem lang gaat duren.”

Idrissi geschorst

Bijlow liep begin februari een breukje in zijn pols op en wordt sindsdien vervangen door Timon Wellenreuther.

De Zweed Patrik Walemark is na een blessure weer fit en traint sinds deze week volledig mee. Buitenspeler Oussama Idrissi is tegen Sparta geschorst en wordt vervangen door Igor Paixão of Javairô Dilrosun, liet Slot weten.