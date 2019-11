Bertens grijpt naast titel WTA Elite Trophy

De twee tennissters stonden vijf keer eerder tegenover elkaar, waarvan Bertens er vier wist te winnen. In Zhuhai kon zij er geen vijf van maken, aangezien Bertens geen antwoord had op het powertennis van Sabalenka en dwong gedurende de hele partij geen een breakkansen af.

Bij de WTA Elite Trophy, het toernooi waar de nummer 9 tot en met 20 van de wereld van afgelopen seizoen aan deelnemen, was Bertens als eerste geplaatst, haar 21-jarige opponente was de nummer vier van de plaatsingslijst in Zhuhai.

De Wit-Russische trok de eerste snel naar zich toe en ook in de tweede set was zij beter dan Bertens. Op een 2-5 achterstand in de tweede set wist Bertens op eigen service nog een aantal wedstrijdpunten weg te werken. Uiteindelijk dwong Sabalenka Bertens tot een fout en hoefde zij de wedstrijd niet zelf meer uit te serveren.

Bertens reist nu door naar Shenzhen, waar komende week het tennisseizoen wordt afgesloten op de WTA Finals. De Nederlandse wist zich net niet te kwalificeren voor het eindejaarstoernooi voor de mondiale top, maar is eerste reserve.