FC Barcelona boos op Dembélé en Griezmann om kwetsende video

De video dateert van 2019, toen Barcelona meedeed aan een toernooi in Azië. Dembélé was de aanstichter, Griezmann lachte mee. Beide spelers hebben intussen al hun excuses aangeboden. Griezmann liet weten dat hij geen racistische bedoelingen had: „Ik heb me altijd afgezet tegen elke vorm van discriminatie.”

De Japanse computerspellenfabrikant Konami verbrak door deze zaak het contract met Griezmann. „We hadden aangekondigd dat Antoine Griezmann onze Yu-Gi-Oh!-ambassadeur zou worden, maar in het licht van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om het contract te annuleren”, zei het bedrijf. „Discriminatie is, in welke vorm dan ook, onaanvaardbaar.”

FC Barcelona betreurt „het gebrek aan respect” van de spelers. „Deze houding past niet bij de waarden die FC Barcelona vertegenwoordigt en verdedigt. We houden ons het recht voor intern gepaste maatregelen te nemen.”