Noa Lang aanvaller met meeste gele kaarten in Europa

Lang kreeg tegen Cercle Brugge zijn elfde en twaalfde gele kaart van het seizoen. Geen enkele aanvallende speler uit de tien beste competities kreeg er meer.

Lang pakte één kaart in de Supercup, drie in de Champions League en acht in de Belgische competitie, waarvan twee in zijn laatste wedstrijd tegen Cercle.

De eerstvolgende competitiewedstrijd tegen STVV, op 15 januari, is hij geschorst. Eerder miste hij al de thuiswedstrijd tegen Standard wegens vijf gele kaarten in de competitie.

Meeste geel in Europa:

Dmitriy Barinov (middenvelder, Lokomotiv Moskou) 14

Matúš Bero (middenvelder, Vitesse) 13

Riechedly Bazoer (verdediger, Vitesse) 12

Noa Lang (aanvaller, Club Brugge) 12

Leonardo Da Silva Lopes (middenvelder, Cercle Brugge) 12

(* Zowel in competitieverband als in (Europese) bekerwedstrijden. Alleen spelers van de tien grootste competities volgens de UEFA coëfficiënt werden in rekening gebracht)

Bron: Het Nieuwsblad