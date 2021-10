Hockeysters beginnen FIH Pro League met winst in burenruzie

De wedstrijd was amper onderweg toen de bal er al inlag. Lidewij Welten zorgde binnen twintig tellen voor de 1-0 op aangeven van Laura Nunnink. Ondanks die bliksemstart domineerde Oranje niet. De Belgen boden aardig partij en waren via Louise Versavel vlak voor het verstrijken van het tweede kwart dicht bij de gelijkmaker, maar keepster Julia Remmerswaal redde goed.

Na de pauze overtuigde de ploeg van Alyson Annan evenmin, maar in het vierde kwart viel wel de 2-0. Freeke Moes zorgde na een uitstekende actie met een fraai wippertje voor de bevrijdende dubbele marge.

In aanloop naar de eerste wedstrijd in de Pro League had bondscoach Alyson Annan een selectie gemaakt die bestond uit een mix van 'potentials', oftewel speelsters die de potentiële kwaliteiten hebben om in Oranje te spelen, en olympiërs. Zo sloten ook routiniers De Goede en Welten weer aan bij Oranje, waar diverse speelsters afscheid namen. Zo speelde onder anderen Caia van Maasakker in Tokio haar laatste interland.