Transfers en geruchten: Lazio kondigt komst coach Sarri aan met emoji sigaret

WOENSDAG 9 JUNI

Lazio kondigt komst coach Sarri aan met emoji sigaret

16.11 uur: Lazio heeft op curieuze wijze de komst Maurizio Sarri als de nieuwe trainer aangekondigd. De club uit Rome plaatste op Twitter eerst alleen een emoji van een sigaret en daarna een rebus, waaruit alle Italiaanse media afleidden dat de 62-jarige Sarri volgend seizoen op de bank zit bij de club uit de Serie A.

Sarri is erkend kettingroker en zonder club. De 62-jarige coach werd vorig jaar ontslagen bij Juventus nadat de club was uitgeschakeld in de Champions League. Hij trainde ook Napoli, Chelsea en nog tal van kleinere Italiaanse clubs. Sarri moet de opvolger worden van Simone Inzaghi, de nieuwe coach van Internazionale.

Sarri zou een contract van 2 jaar krijgen bij Lazio, de nummer zes van het afgelopen seizoen in de Serie A. Hij krijgt als opdracht Lazio naar de Champions League te brengen.

DINSDAG 8 JUNI

Laursen van FC Emmen naar Heracles

17.12 uur: Nikolai Laursen tekent bij Heracles Almelo een contract voor drie seizoenen met daarin een optie voor nog een seizoen. De 23-jarige Deen komt over van FC Emmen. Vleugelaanvaller Laursen was het afgelopen EK onder 21 nog actief voor Denemarken onder 21 dat in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Europees kampioen Duitsland onder 21.

Nikolai Laursen is blij dat hij bij Heracles Almelo zijn loopbaan kan vervolgen in de Eredivisie: „Heracles Almelo is een stabiele Eredivisieclub waar ik verder kan groeien. Ik heb al een paar keer in dit stadion (Erve Asito, red.) mogen spelen. Heracles Almelo is een club met goede faciliteiten en een mooie visie over voetbal. Ik wil hier zoveel mogelijk spelen en uitgroeien tot een vaste basiswaarde.”

FC Dordrecht gaat met Santoni en Vlemmings ’nieuw tijdperk’ in

15.56 uur: FC Dordrecht heeft Michele Santoni aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Leon Vlemmings, eerder trainer bij onder meer Feyenoord, Excelsior en Go Ahead Eagles, wordt innovatiemanager bij de club die afgelopen seizoen onderaan eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

„Met de komst van Vlemmings en Santoni breekt voor FC Dordrecht een nieuw tijdperk aan”, zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw. „Het is de bedoeling dat we aankomend seizoen vanuit een eigentijdse voetbalvisie zullen gaan werken.”

De 41-jarige Santoni, afkomstig uit Italië, was eerder hoofdtrainer van Almere City FC en assistent-trainer bij ADO Den Haag. Hij werkte ook als videoanalist bij Ajax en Internazionale en als jeugdtrainer bij de Italiaanse club Lazio. Vlemmings (51) stapte vorig jaar op bij Helmond Sport, waar hij algemeen directeur was.

Bob Peeters wordt de nieuwe trainer van Top Oss

15.24 uur: Bob Peeters keert als trainer terug op de Nederlandse voetbalvelden. De 47-jarige Belg, die tussen 1997 en 2003 in de Eredivisie speelde voor Roda JC en Vitesse, wordt hoofdtrainer van TOP Oss. Peeters volgt Klaas Wels op bij de nummer 10 van de Keuken Kampioen Divisie.

Wels stopte na ruim vier jaar bij TOP Oss en stapte over naar MVV Maastricht, waar hij Darije Kalezic opvolgde. De Brabanders kwamen in de zoektocht naar een nieuwe trainer uit bij Peeters, die een contract voor één jaar ondertekende. „We hebben bewust heel veel kandidaten gesproken”, zegt technisch directeur Peter Bijvelds. „Daar zaten behoorlijk wat goede kandidaten bij, maar Bob maakte bij ons absoluut de beste indruk. Naast het feit dat hij uiteraard behoorlijk relevante ervaring heeft, sprak ons zijn mens- en voetbalidee enorm aan. Zijn positieve insteek en lef kwamen ook nadrukkelijk tot uiting.”

De lange spits, die in dertien interlands voor de ’Rode Duivels’ vier doelpunten maakte en in 2000 met Roda JC de KNVB-beker veroverde, werkte als trainer bij onder meer Cercle Brugge, AA Gent en de Engelse club Charlton Athletic. De laatste jaren was Peeters in eigen land trainer van Westerlo.

’Chelsea richt pijlen op Haaland nu Lukaku bij Inter wil blijven’

14.18 uur: Chelsea onderzoekt of Dortmund-spits Erling Haaland deze zomer haalbaar is nu Romelu Lukaku aangegeven heeft dat hij liever in Italië blijft. Om de transferprijs van 170 miljoen euro te drukken, denken ze eraan jeugdproduct Tammy Abraham te betrekken in de deal. Dat schrijven verschillende Engelse kranten.

The Blues zijn op de markt voor een nieuwe spits nu Duits international Timo Werner nog niet in staat blijkt de aanval helemaal op zijn schouders te dragen. Daarvoor keek Chelsea in eerste instantie naar ex-speler Lukaku, maar die gaf in een interview vorige week aan dat hij graag bij Inter wil blijven.

Daarom onderzoekt de Londense club nu of Haaland haalbaar zou zijn. Het Noorse fenomeen was dit seizoen goed voor 41 goals in 41 wedstrijden voor Dortmund. De Duitsers hebben eerder wel al aangegeven dat Haaland deze zomer niet te koop is.

MAANDAG 7 JUNI

PEC Zwolle gaat zich versterken met RKC-keeper Lamprou

16.24 uur: PEC Zwolle gaat zich versterken met Kostas Lamprou. De doelman komt over van RKC Waalwijk, dat de Griek graag had willen behouden.

Lamprou heeft een sterk seizoen achter de rug en had een aanzienlijk aandeel in het Eredivisiebehoud van RKC. Lamprou speelde eerder voor Feyenoord, Excelsior, Willem II, Ajax en Vitesse.

Routinier Schöne keert terug bij NEC

15.27 uur: Lasse Schöne keert terug bij NEC. De Deense middenvelder staat op het punt om een contract te ondertekenen bij de club uit Nijmegen, die terug is in de Eredivisie. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer na berichtgeving van Voetbal International. De 35-jarige Schöne speelde tussen 2008 en 2012 al bij NEC.

De Deense international stapte daarna transfervrij over naar Ajax, waarvoor hij zeven jaar speelde. Schöne verruilde Ajax in 2019 voor de Italiaanse club Bologna. Daar raakte Schöne na één seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij liet begin dit jaar zijn contract in Italië ontbinden en keerde terug naar Nederland. Schöne trainde eerst een aantal weken mee bij Ajax en ging daarna aan de slag bij sc Heerenveen, zijn eerste profclub in Nederland. In twaalf competitiewedstrijden voor Heerenveen maakte Schöne één doelpunt.

De Deen kreeg in de laatste competitiewedstrijd, tegen FC Emmen, de rode kaart. Hij werd in eerste instantie voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. In beroep ging daar één wedstrijd van af. Schöne mist dus alleen het eerste competitieduel van NEC.

Sydney van Hooijdonk verlaat NAC Breda

15.13 uur: Sydney van Hooijdonk heeft aangegeven NAC te gaan verlaten. Voor hem is de tijd gekomen om een stap te maken in zijn carrière, zo geeft hij aan. Uiteraard niet zonder woord van dank aan de supporters.

„Een hele moeilijke beslissing voor mij, maar voor mijn eigen carrière het beste op dit moment. Ik wil jullie bedanken. Ik heb mij altijd gwaardeerd en welkom gevoeld. Het was een mooie periode, helaas niet het grote doel weten te behalen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. We gaan elkaar snel weer zien hopelijk.”

Verdedigers Holmén en Van der Heijden weg bij Willem II

13.32 uur: De verdedigers Sebastian Holmén en Jan-Arie van der Heijden vertrekken bij Willem II. De 29-jarige Zweedse international wilde zijn aflopende contract niet verlengen en gaat op zoek naar een nieuwe club. Van der Heijden (33) kreeg van de clubleiding te horen dat zijn contract niet wordt verlengd.

Holmén kwam twee jaar geleden van de Russische club Dinamo Moskou naar Tilburg. In 56 competitiewedstrijden voor Willem II maakte de Zweed vier doelpunten, waarvan de belangrijkste op de slotdag van de Eredivisie dit seizoen tegen Fortuna Sittard (2-1). Willem II ontsnapte daardoor aan de play-offs om promotie/degradatie. Holmén hoopte op een plek in de EK-selectie van Zweden, maar bondscoach Janne Andersson stuurde Holmén geen uitnodiging.

Van der Heijden keerde vorig jaar terug bij Willem II, nadat hij jaren bij Feyenoord had gespeeld. De routinier speelde veertien duels in de Eredivisie (twee doelpunten).

Aanvoerder Jordens Peters (34) maakte vorige maand al bekend dat hij stopt met voetballen. Met verdediger Freek Heerkens, die ook een aflopend contract heeft, is de club in gesprek over verlenging. Technisch directeur Joris Mathijsen is na het aanstellen van de nieuwe hoofdtrainer Fred Grim vooral op zoek naar defensieve versterking.

Argentijn Buendía duurste aankoop ooit van Aston Villa

13.28 uur: Aston Villa heeft de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis gedaan. De club uit de Engelse Premier League heeft voor 33 miljoen pond, omgerekend 38 miljoen euro, de Argentijn Emiliano Buendía overgenomen van Norwich City.

De club uit Birmingham bevestigde zijn komst, ook al moet Buendía nog wel de medische keuring ondergaan. De 24-jarige vleugelspeler verblijft momenteel bij het Argentijnse elftal, dat dinsdag een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Colombia. Na die interland zal de transfer worden afgerond.

Buendía had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Norwich City in het Championship. Hij scoorde vijftien keer en gaf zestien assists. Norwich City, met doelman Tim Krul, komt volgend seizoen uit in de Premier League.

ZONDAG 6 JUNI

Paris Saint-Germain wil Koeman aftroeven in strijd om Wijnaldum

11.35 uur: Een flinke tik voor Ronald Koeman en Barcelona. Georginio Wijnaldum wordt niet zijn nieuwe speler voor het komend seizoen. De middenvelder en aanvoerder van het Nederlands elftal hoopt binnen 24 uur zijn handtekening te zetten onder het superaanbod van Paris Saint-Germain.

VRIJDAG 4 JUNI

Jurjus keert terug op De Vijverberg

20.56 uur: De Graafschap heeft doelman Hidde Jurjus teruggehaald. De 27-jarige tekent een contract voor twee jaar bij de club waar hij van 2002 tot en met 2016 al speler was. Ook werd hij van 2018 tot 2020 verhuurd aan de Achterhoekers.

„We zijn blij met het vastleggen van Hidde. Hij past erg goed bij De Graafschap en heeft afgelopen seizoen veel gespeeld in de 3. Bundesliga”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. „Met zo’n tweehonderd wedstrijden aan ervaring staat er komend seizoen een betrouwbare keeper tussen de palen.”

Jurjus keepte het voorbije jaar bij KFC Uerdingen 05. Hij kwam tot 24 wedstrijden.

Giroud verlengt bij Chelsea

18:11 uur Voetballer Olivier Giroud blijft langer bij Chelsea. De winnaar van de Champions League liet weten de optie in het contract van de 34-jarige spits uit Frankrijk te hebben gelicht. Giroud, eerder in de Premier League uitkomend voor Arsenal, blijft daardoor waarschijnlijk in elk geval nog een jaar bij de club uit Londen.

In ruim drie jaar tijd scoorde Giroud 32 keer voor Chelsea. De speler werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk. Hij is echter bij Chelsea lang niet altijd zeker van speeltijd.

Bayern München verlengt contract vervanger Lewandowski

13:00 uur Aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting speelt ook volgend seizoen voor Bayern München. De Duitse kampioen heeft het aflopende contract van de 32-jarige spits met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2023.

Choupo-Moting geldt in München als ’stand-in’ van Robert Lewandowski, de Poolse spits die afgelopen seizoen maar liefst 41 doelpunten maakte in de Bundesliga en daarmee het record van Gerd Müller verbeterde.

Bayern nam Choupo-Moting vorig jaar over van Paris Saint-Germain. De international van Kameroen, geboren in Duitsland, speelde 32 wedstrijden voor de ’Rekordmeister’ en maakte negen doelpunten. Choupo-Moting fungeerde vooral als invaller.

Kans bij Chelsea lonkt voor Armando Broja

11.42 uur: Armando Broja mag hopen bij Chelsea in de voetsporen te kunnen treden van Mason Mount en Nemanja Matic, tot nu toe de enige twee voormalige Londense huurlingen bij Vitesse die zijn doorgebroken op Stamford Bridge. De Champions League-winnaar is volgens SkySports tevreden over wat Broja dit seizoen in Arnhem heeft laten zien. De spits met Albanese roots speelde in zijn eerste seizoen bij de senioren 34 wedstrijden waarin hij elf goals maakte.

Volgens SkySports wil Chelsea de onderhandelingen openen met Broja over verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract en overwegen de Londenaars de spits komend seizoen een plekje in de A-selectie te geven.

Er gaat op de spitspositie deze zomer naar verwachting veel veranderen bij Chelsea. In de Engelse pers wordt gemeld, dat de kans bestaat dat Tammy Abraham, Michy Batshuayi én Olivier Giroud gaan vertrekken. Met Broja zou Chelsea een extra optie voor de spitspositie hebben, maar er zal sowieso geduchte concurrentie komen. In de Engelse media worden onder anderen Romelu Lukaku en Erling Haaland genoemd als gerenommeerde kandidaten voor de spitspositie