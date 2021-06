Transfers en geruchten: ’PSG wil Georginio Wijnaldum binnenhalen’

VRIJDAG 4 JUNI

’PSG wil Koeman aftroeven in strijd om Wijnaldum’

22.12 uur: Als het aan Paris Saint-Germain ligt dan gaat Georginio Wijnaldum helemaal niet naar Barcelona, meldt ESPN. Volgens de zender is de middenvelder van Oranje een financieel zeer aantrekkelijk aanbod gedaan.

Wijnaldum nam onlangs afscheid bij Liverpool, waar hij na een succesvolle periode met onder andere een landstitel en Champions League-winst transfervrij kon vertrekken. Dat maakt hem extra aantrekkelijk voor clubs, zelfs het steenrijke Paris Saint-Germain.

Wijnaldum, die zich momenteel met het Nederlands elftal voorbereidt op het EK, speelde de voorbije vijf jaar voor Liverpool. Daarvoor droeg hij het shirt van Feyenoord, PSV en Newcastle United.

Jurjus keert terug op De Vijverberg

20.56 uur: De Graafschap heeft doelman Hidde Jurjus teruggehaald. De 27-jarige tekent een contract voor twee jaar bij de club waar hij van 2002 tot en met 2016 al speler was. Ook werd hij van 2018 tot 2020 verhuurd aan de Achterhoekers.

„We zijn blij met het vastleggen van Hidde. Hij past erg goed bij De Graafschap en heeft afgelopen seizoen veel gespeeld in de 3. Bundesliga”, zegt manager voetbalzaken Peter Hofstede. „Met zo’n tweehonderd wedstrijden aan ervaring staat er komend seizoen een betrouwbare keeper tussen de palen.”

Jurjus keepte het voorbije jaar bij KFC Uerdingen 05. Hij kwam tot 24 wedstrijden.

Giroud verlengt bij Chelsea

18:11 uur Voetballer Olivier Giroud blijft langer bij Chelsea. De winnaar van de Champions League liet weten de optie in het contract van de 34-jarige spits uit Frankrijk te hebben gelicht. Giroud, eerder in de Premier League uitkomend voor Arsenal, blijft daardoor waarschijnlijk in elk geval nog een jaar bij de club uit Londen.

In ruim drie jaar tijd scoorde Giroud 32 keer voor Chelsea. De speler werd in 2018 wereldkampioen met Frankrijk. Hij is echter bij Chelsea lang niet altijd zeker van speeltijd.

Bayern München verlengt contract vervanger Lewandowski

13:00 uur Aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting speelt ook volgend seizoen voor Bayern München. De Duitse kampioen heeft het aflopende contract van de 32-jarige spits met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2023.

Choupo-Moting geldt in München als ’stand-in’ van Robert Lewandowski, de Poolse spits die afgelopen seizoen maar liefst 41 doelpunten maakte in de Bundesliga en daarmee het record van Gerd Müller verbeterde.

Bayern nam Choupo-Moting vorig jaar over van Paris Saint-Germain. De international van Kameroen, geboren in Duitsland, speelde 32 wedstrijden voor de ’Rekordmeister’ en maakte negen doelpunten. Choupo-Moting fungeerde vooral als invaller.

Kans bij Chelsea lonkt voor Armando Broja

11.42 uur: Armando Broja mag hopen bij Chelsea in de voetsporen te kunnen treden van Mason Mount en Nemanja Matic, tot nu toe de enige twee voormalige Londense huurlingen bij Vitesse die zijn doorgebroken op Stamford Bridge. De Champions League-winnaar is volgens SkySports tevreden over wat Broja dit seizoen in Arnhem heeft laten zien. De spits met Albanese roots speelde in zijn eerste seizoen bij de senioren 34 wedstrijden waarin hij elf goals maakte.

Volgens SkySports wil Chelsea de onderhandelingen openen met Broja over verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract en overwegen de Londenaars de spits komend seizoen een plekje in de A-selectie te geven.

Er gaat op de spitspositie deze zomer naar verwachting veel veranderen bij Chelsea. In de Engelse pers wordt gemeld, dat de kans bestaat dat Tammy Abraham, Michy Batshuayi én Olivier Giroud gaan vertrekken. Met Broja zou Chelsea een extra optie voor de spitspositie hebben, maar er zal sowieso geduchte concurrentie komen. In de Engelse media worden onder anderen Romelu Lukaku en Erling Haaland genoemd als gerenommeerde kandidaten voor de spitspositie