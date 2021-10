Fans ADO Den Haag leggen wedstrijd even stil met protest: ’KNVB maffia’

Vanaf Midden-Noord, het vak met de fanatieke aanhang van ADO, werd vuurwerk op het veld gegooid. De supporters hielden spandoeken omhoog met teksten als ’KNVB maffia’ en ’ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots’.

Scheidsrechter Robin Hensgens moest de wedstrijd uit de Keuken Kampioen Divisie bij een stand van 0-0 even onderbreken. Toen het vuurwerk was gedoofd en de zwarte rook was opgetrokken, ging het duel verder. De stadionspeaker riep de toeschouwers op zich te gedragen.

De licentiecommissie betaald voetbal heeft ADO Den Haag, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, 6 wedstrijdpunten aftrek gegeven omdat de club de begroting niet op orde heeft. Ondanks de financiële problemen veroverde de ploeg van trainer Ruud Brood de eerste periodetitel. ADO had beroep aangetekend tegen de straf, maar dat haalde niets uit.

Verheydt bezorgt ADO Den Haag met hattrick vierde zege op rij

ADO Den Haag heeft de vierde overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood, winnaar van de eerste periodetitel, versloeg FC Den Bosch met 3-2. Thomas Verheydt maakte alle doelpunten van de thuisclub.

Verheydt opende na 20 minuten met een kopbal de score. Roy Kuijpers tikte in de 35e minuut de gelijkmaker binnen, maar Verheydt zorgde er 10 minuten na rust voor dat ADO weer op voorsprong kwam. De Haagse spits kopte opnieuw raak op aangeven van Amar Catic. In de slotfase benutte Verheydt ook een strafschop, nadat Jorn van Hedel met diens tweede gele kaart van het veld was gestuurd. Soufyan Ahannach deed in de blessuretijd nog iets terug namens de tien van FC Den Bosch.

Ondanks de puntenaftrek staat ADO met 16 punten uit tien wedstrijden op de vijfde plaats, 3 punten achter koploper Excelsior.