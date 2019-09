Record uitgaven in topcompetities: 5,5 miljard

In Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje gaven de clubs in totaal bijna 5,5 miljard euro uit. Dat is 880 miljoen meer dan een jaar eerder, rekende accountantskantoor Deloitte uit voor de Britse omroep.

In Engeland werd met 1,55 miljard euro het meeste geld gespendeerd. Daarachter komen Spanje (1,36 miljard), Italië ( 1,17 miljard) Duitsland (740 miljoen) en Frankrijk (670 miljoen). In Engeland daalden uitgaven aan transfers met 55 miljoen.

In Spanje stegen de uitgaven het snelst. Dit jaar gaven de twintig clubs uit La Liga bijna twee keer zoveel uit als twee jaar geleden en werd de grens van 1 miljard euro voor het eerst geslecht.

De grootste transfers werden allemaal door Spaanse clubs gedaan. De duurste transfer was die van de 19-jarige Portugees Joao Felix, die voor 126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid overstapte.

