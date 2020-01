Sport Kort: Jaspers opnieuw de beste driebandenspeler van Nederland

Biljarten: Jaspers opnieuw de beste driebandenspeler

18.34 uur: Alsof hij zijn eerste titel had gewonnen, zo blij was Dick Jaspers dat hij voor de 21 keer tot nationaal kampioen driebanden werd gekroond, in Het Brabantse Berlicum. In een voor zijn doen matige finale was hij een maatje te groot voor Barry van Beers.

De 54-jarige Jaspers speelde tot aan de kwartfinale een uitstekend toernooi. In de halve finale, tegen de verrassing van dit kampioenschap John Tijssens, kwam de nummer één van de wereldranglijst geen moment in zijn spel en had hij voor de 40 caramboles maar liefst 31 beurten nodig.

De finale was na de pauze een eenzijdige vertoning. De 44-jarige Van Beers, de tot dan drie keer een bronzen medaille wist te halen, stond bij de pauze nog op voorsprong 21-18, maar heeft daarna in 13 beurten maar één punt gemaakt.

Voor Jaspers, die aan alle 31 masters heeft deelgenomen, is deze titel net zo belangrijk als zijn eerste titel die hij precies 30 jaar geleden in Groningen wist te behalen. ,,Ieder toernooi waarin ik spel wil ik winnen en wat is er mooier dan voor een volle zaal met enthousiast publiek te winnen? Ik ben blij met deze titel,” zegt een gelukkig Jaspers.

Schaken: Remise schaker Van Foreest tegen klassementsleider Firouzja bij Tata Steel

17.21 uur: Schaker Jorden van Foreest heeft de partij tegen koploper Alireza Firouzja op Tata Steel Chess met remise beëindigd. De 20-jarige Nederlandse grootmeester blijft daardoor bovenin meespelen op het internationale toernooi in Wijk aan Zee.

De 16-jarige Firouzja ging na de zege op Jefferey Xiong van zaterdag alleen aan de leiding. Van Foreest, die speelde met wit, kwam na 37 zetten remise overeen met de schaker uit Iran. De Nederlander heeft na acht ronden met vijf punten een half punt minder dan Firouzja.

Titelverdediger Magnus Carlsen heeft in Wijk aan Zee zijn eerste zege gepakt. De Noorse wereldkampioen versloeg de Rus Nikita Vitjoegov na dertig zetten. Carlsen, die tot dusver zeven keer remise had gespeeld, komt daarmee op 4,5 punten.

Waterpolo: Waterpolosters als groepswinnaar naar kwartfinales EK

17.20 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij het EK in Boedapest verzekerd van de eindzege in groep B. Oranje won ook de vijfde en laatste poulewedstrijd. De titelhouder was met 10-6 te sterk voor concurrent Spanje, dat eveneens nog ongeslagen was. De periodestanden waren 2-0 4-1 2-2 2-3.

Maud Megens was met drie treffers topscorer. De andere doelpunten kwamen op naam van Sabrina van der Sloot (twee), Maartje Keuning, Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Simone van de Kraats en Vivian Sevenich. Oranje won eerder in de EK-groep van Italië (10-4), Frankrijk (18-1), Israël (22-3) en Duitsland (23-3).

Nederland en Spanje waren al zeker van deelname aan de kwartfinales. Daarin speelt de ploeg van bondscoach Arno Havenga dinsdag tegen Slowakije, de nummer vier van groep A. De winnaar van het EK verdient een olympisch ticket. Voor Oranje volstaat een plek in de finale ook om naar de Spelen in Japan te mogen als het al gekwalificeerde Spanje daarin de opponent is.

Nederland had tegen Spanje nog iets goed te maken. Bij het WK vorig jaar zomer in Zuid-Korea verloor Oranje in de kwartfinales met 12-8 van de Zuid-Europese ploeg, die naderhand achter de Verenigde Staten als tweede eindigde. Nederland kwam bij het WK niet verder dan de zevende plek.

Nederland leidde in Boedapest na de tweede periode al met 6-1. De titelhouder sprong efficiënt met de kansen om en strafte het matige werk van de Spaanse goalie goed af. Bij Oranje was keepster Debby Willemsz juist weer één van de uitblinkers.

In de derde en vierde periode had Spanje nog wel even een overwicht. Nederland moest vier treffers op rij incasseren (8-6), maar dankzij doelpunten van Van der Sloot en Sevenich in de slotfase kwam de poulezege niet in gevaar.

Willemsz roemde na afloop de discipline in de verdediging. „Deze wedstrijd was voor mij heerlijk om te keepen. Door onze tactiek kon ik goed inschatten van welke posities hun schoten zouden komen. Daarbij werd er ontzettend veel geblokt door de meiden, ook met een man minder, en dat geeft enorm veel vertrouwen.”

Voetbal: Antwerp klopt Cercle ondanks dramatische start

17.19 uur: Antwerp heeft zich in de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge nog kunnen herstellen van een dramatische start. Al na 10 seconden kreeg de ploeg een strafschop tegen en in de zevende minuut verdween verdediger Wesley Hoedt met rood naar de kant. Desondanks won Antwerp met 2-1.

Bij de eerste de beste aanval kreeg de thuisclub, hekkensluiter in de Jupiler Pro League, een penalty. Die werd benut door Kevin Hoggas. Een paar minuten later hield Hoedt de doorgebroken Dylan de Belder tegen en mocht Antwerp met tien man verder. De ploeg van coach Laszlo Bölöni liet zich niet ontmoedigen. Al in de 13e minuut maakte Lior Refaelov gelijk. Tien minuten na rust zette Alexis De Sart de gasten op een voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven.

Antwerp heeft nu evenveel punten (42) als AA Gent, dat zaterdag met 3-1 won van Excelsior Moeskroen en de eerste belager is van Club Brugge. De koploper (49 punten) gaat zondagavond op bezoek bij Anderlecht.

Veldrijden: Iserbyt profiteert van afwezigheid Van der Poel

16.35 uur: De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft voor de vierde keer dit seizoen een veldrit om de wereldbeker gewonnen. Iserbyt leek klassementsleider en landgenoot Toon Aerts halverwege de wedstrijd uit het oog te zijn verloren, maar knokte zich in de voorlaatste ronde terug naar de kop van de wedstrijd. In de slotfase reed hij weg bij Aerts, die wel tweede werd. De Belg Laurens Sweeck werd derde, net voor de Nederlander Lars van der Haar.

Eli Iserbyt Ⓒ Hollandse Hoogte

Iserbyt was de winnaar van de eerste drie wereldbekercrossen van dit seizoen, toen Mathieu van der Poel nog niet meedeed. De wereldkampioen won daarna vier wedstrijden uit de cyclus. Van der Poel was er ditmaal niet bij en vierde zondag zijn 25e verjaardag tijdens een trainingskamp met de wegploeg van Alpecin-Fenix in Spanje.

De afwezigheid van Van der Poel zorgde voor een spannende strijd. Bij alle crossen waar de Nederlander deze winter aan de start verscheen was hij slechts eenmaal niet de beste. Bevrijd van het juk vochten Aerts en Iserbyt een boeiend gevecht uit waarbij de kansen steeds keerden. „Ik ben heel diep gegaan. Toon was aanvankelijk beter, daarna heb ik een aantal fietswissels overgeslagen om weer dichterbij te komen”, vertelde Iserbyt.

Aerts erkende dat Iserbyt, die nu tweede staat in de wereldbekerstand, net iets beter was. Maar hij wist ook dat het verschil tussen beiden (41 punten) voldoende moet zijn om volgende week in Hoogerheide als winnaar van de wereldbeker te worden gehuldigd. Voor de dagzege daar maakt hij zich vermoedelijk weinig illusies. Daar is Van der Poel er weer bij, net als een week later bij het WK in het Zwitserse Dübendorf.

Marathonlopen: Schutte beste Nederlander in Abdijcross

16.33 uur: Atleet Noah Schutte heeft zich een week na de halve marathon van Egmond weer laten gelden. De 24-jarige Leidenaar eindigde in de internationale Abdijcross van Kerkrade op de tweede plaats als beste Nederlander. Hij moest in de lange cross over 10,5 kilometer alleen de Brit Mahamed Mahamed enkele seconden voor zich dulden. Schutte versloeg in de veldloop specialisten als Jesper van den Wielen en Michel Butter.

Schutte eindigde vorig week al verrassend als vierde in de Halve van Egmond. De specialist op de 3000 meter steeplechase is afgelopen najaar na een driejarig verblijf in de Verenigde Staten teruggekeerd in Nederland.

Bo Ummels, vorige week de beste Nederlandse in Egmond, won de cross bij de vrouwen, voor Diane van Es.

Annemarie Worst wint. Ⓒ Hollandse Hoogte

Veldrijden: Derde wereldbekerzege Worst

15.04 uur: Annemarie Worst heeft de voorlaatste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De renster van 777 was bij de wedstrijd in het Franse Nommay in de sprint te snel voor haar landgenote en Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado en de Amerikaanse Katie Compton.

Alvarado kende een moeilijke start en moest in de eerste ronde in achtervolging op Worst, die de Française Norbert Riberolle bij zich wist. Eenmaal aangesloten zag ze de Franse kampioene door materiaalpech voorin wegvallen en kwam Compton terug uit het achterveld. In de sprint was Worst duidelijk de beste. Het betekende haar derde wereldbekerzege van dit seizoen.

Alvarado, niet in het roodwitblauw maar gehuld in de trui van de leidster van het wereldbekerklassement, schoot bij de start uit haar klikpedaal en kwam niet veel later ten val. Het kostte haar een ronde om voorin de wedstrijd te verschijnen. Die inspanning brak haar later op. De Rotterdamse slaagde er niet in weg te rijden bij haar medevluchtsters van wie Worst eerder al bewees sterk te kunnen aankomen.

Met een knappe sprint hield ze Alvarado duidelijk achter zich. De veldrijdster uit Nunspeet nadert, met alleen nog de cross in Hoogerheide volgende week voor de boeg, leidster Alvarado tot op vijf punten. „Het was een lastige cross. We staan nu heel dicht bij elkaar. Ik ga er volgende week alles aan doen om de wereldbeker te winnen”, aldus Worst, opgelucht dat ze ditmaal niet door rugklachten werd gehinderd.

Een aantal rensters liet de cross in Nommay links liggen. Onder anderen wereldkampioene Sanne Cant, Lucinda Brand en Yara Kastelijn trainden elders met het oog ook op het WK, dat over twee weken in het Zwitserse Dübendorf wordt verreden.

Golf: Luiten opent seizoen buiten top 40

13.01 uur: Joost Luiten heeft geen flitsende start van het jaar gemaakt. De beste speler van Nederland kwam ook in de vierde en laatste ronde van het Abu Dhabi Championship niet tot een lage score. Hij noteerde 71 slagen, één onder par, en eindigde het toernooi buiten de top 40.

Joost Luiten Ⓒ Hollandse Hoogte

De Engelsman Lee Westwood greep de eindzege. Hij sloot af met een ronde van 67 slagen (-5) en had met een totaalscore van 19 onder par twee slagen voorsprong op drie spelers, die op -17 als gedeeld tweede eindigden. Het was al de 25e zege van Westwood op de Europese Tour.

Luiten had zich meer voorgesteld van zijn seizoensopener. Hij presteerde de afgelopen jaren sterk in Abu Dhabi. Vorig jaar werd hij zelfs derde. „De eerste twee dagen hier waren prima, maar in het weekend kwam ik geen moment in mijn spel. Ik miste de bal vooral op de verkeerde plekken en dat resulteerde steeds in een bogey”, zei Luiten direct na het toernooi op golf.nl.

De Nederlander, zesvoudig winnaar op de Europese tour, begon de laatste ronde met twee bogeys. Er volgden er nog twee. Hij zette er nog vijf birdies tegenover.

Zwemmen: Zeges Kromowidjojo en Toussaint in Peking

10.30 uur: Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint hebben op de tweede dag van de Champions Swim Series in Peking overwinningen geboekt. Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag in 25,91 en Toussaint zegevierde op de 100 meter rugslag in 59,64.

Kromowidjojo, terug in het bad waar ze in 2008 op de Olympische Spelen haar eerste gouden medaille won (4x100 meter vrij), tikte op de 50 vlinder exact één honderdste van een seconde eerder aan dan de Deense Jeanette Ottesen. Ze eindigde op de 50 vrij als tweede in 24,38. De Chinese Xiang Liu was de snelste in 24,03.

„Op de 50 vrij ging de Chinese weer superhard. Ik was net even sneller dan afgelopen week in Shenzhen, dus dat was goed. Mooi dat ik op de 50 vlinder Ottesen er op de finish uittikte”, zei de Groningse, die na de twee weekeinden in de Champions Swim Series het medailleklassement aanvoerde met vier keer goud, drie keer zilver en twee keer brons.

Femke Heemskerk tikte als derde aan op de 50 vrij in 24,79. Ze werd ook derde op de 200 vrij in 1.57,67. Arno Kamminga eindigde als tweede op de 200 meter schoolslag in 2.08,95. Hij moest de Japanner Ippei Watanabe (2.08,40) voor zich dulden. Kamminga kwam op de 50 school tot de derde tijd in 27,48.

De FINA Champions Swim Series, die vorig jaar voor het eerst werden gehouden, zijn wedstrijden waarvoor een aantal van de beste zwemmers van de wereld per onderdeel worden uitgenodigd en waar direct finales worden gezwommen, met vier zwemmers per finale. Kromowidjojo was enthousiast over het format. „Ik vind directe finales hartstikke leuk. Met slechts vier zwemmers in het water maakt het de races ook anders, het zwemmen wordt aantrekkelijker gemaakt.”

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ Hollandse Hoogte