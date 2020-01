Sport Kort: Luiten opent seizoen buiten top 40

Golf: Luiten opent seizoen buiten top 40

13.01 uur: Joost Luiten heeft geen flitsende start van het jaar gemaakt. De beste speler van Nederland kwam ook in de vierde en laatste ronde van het Abu Dhabi Championship niet tot een lage score. Hij noteerde 71 slagen, één onder par, en eindigde het toernooi buiten de top 40.

De Engelsman Lee Westwood ligt op koers voor de eindzege. Hij had twee slagen voorsprong op zijn eerste belagers met nog 5 holes te gaan.

Luiten had zich meer voorgesteld van zijn seizoensopener. Hij presteerde de afgelopen jaren sterk in Abu Dhabi. Vorig jaar werd hij zelfs derde. "De eerste twee dagen hier waren prima, maar in het weekend kwam ik geen moment in mijn spel. Ik miste de bal vooral op de verkeerde plekken en dat resulteerde steeds in een bogey", zei Luiten direct na het toernooi op golf.nl.

De Nederlander, zesvoudig winnaar op de Europese tour, begon de laatste ronde met twee bogeys. Er volgden er nog twee. Hij zette er nog vijf birdies tegenover.

Zwemmen: Zeges Kromowidjojo en Toussaint in Peking

10.30 uur Zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint hebben op de tweede dag van de Champions Swim Series in Peking knappe overwinningen geboekt. Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag in 25,91 en Toussaint zegevierde op de 100 meter rugslag in 59,64.

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ Hollandse Hoogte

Kromowidjojo, terug in het bad waar ze in 2008 op de Olympische Spelen haar eerste gouden medaille won (4x100 meter vrij), tikte op de 50 vlinder exact één honderdste van een seconde eerder aan dan de Deense Jeanette Ottesen. Ze eindigde op de 50 vrij als tweede in 24,38. De Chinese Xiang Liu was de snelste in 24,03.

Femke Heemskerk tikte als derde aan op de 50 vrij in 24,79. Ze werd ook derde op de 200 vrij in 1.57,67. Arno Kamminga eindigde als tweede op de 200 meter schoolslag in 2.08,95. Hij moest de Japanner Ippei Watanabe (2.08,40) voor zich dulden. Kamminga kwam op de 50 school tot de derde tijd in 27,48.

De FINA Champions Swim Series, die vorig jaar voor het eerst werden gehouden, zijn wedstrijden waarvoor alleen een aantal van de beste zwemmers van de wereld per onderdeel worden uitgenodigd en waar direct finales worden gezwommen, met vier zwemmers per finale.