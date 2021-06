Sport Kort: Judoka De Wit verliest in halve finales WK en strijdt om brons

onze telesportredactie

Judo: De Wit verliest in halve finales WK en strijdt om brons

14.41 uur: Het is Frank de Wit op de WK judo in Boedapest niet gelukt zich te plaatsen voor de eindstrijd in de klasse tot 81 kilogram. De 25-jarige De Wit verloor in de halve finales op ippon van Tato Grigalasjvili uit Georgië.

Grigalasjvili had De Wit al na 23 seconden op zijn rug liggen en schreeuwde het uit van vreugde. Grigalasjvili is de nummer 4 van de wereld, De Wit is de mondiale nummer 5.

In de strijd om een bronzen plak neemt De Wit, die in aanloop naar de halve eindstrijd vier partijen had gewonnen in Boedapest, het op tegen de Japanner Sotaro Fujiwara, de nummer 18 van de wereld.

Bij de vrouwen tot 63 kilogram is ook Sanne Vermeer veroordeeld tot de strijd om brons. De Française Clarisse Agbegnenou was haar in de halve finales de baas. De 23-jarige Vermeer treft later op woensdag Ketleyn Quadros uit Brazilië.

In dezelfde klasse verloor Juul Franssen (31), die al in een vroeg stadium een olympisch ticket kreeg toegewezen, in haar eerste wedstrijd van de Hongaarse Szofi Ozbas.

Wielrennen: Intermarché uit Ronde van Zwitserland na coronageval

12:45 uur De Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich teruggetrokken uit de Ronde van Zwitserland. De ploeg nam die beslissing uit voorzorg nadat een lid van de staf positief had getest op corona. Bij Intermarché rijdt de Nederlander Maurits Lammertink.

De Ronde van Zwitserland begint woensdag aan de vierde etappe. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) won de vorige twee ritten en is de drager van de leiderstrui in de achtdaagse etappekoers.

„De beslissing om ons terug te trekken was niet gemakkelijk, maar we willen voorzichtig zijn en de racebubbel beschermen”, zei directeur François Bourlart van Intermarché. „Onze prioriteit is de gezondheid van de renners en medewerkers.”

Voetbal: Portugees Lage nieuwe trainer Wolverhampton Wanderers

12:04 uur Wolverhamton Wanderers heeft de Portugees Bruno Lage aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 45-jarige Lage is de opvolger van zijn landgenoot Nuno Espirito Santo, die na vier seizoenen besloot te vertrekken bij de ’Wolves’.

De laatste club die Lage onder zijn hoede had was Benfica, waarmee hij in 2019 kampioen werd. In 2020 vertrok hij bij de Portugese topclub, waar hij ook al in de jeugdopleiding werkzaam was. In het verleden was Lage in Engeland al assistent bij Sheffield Wednesday en Swansea City.

Afgelopen seizoen eindigde Wolverhampton als dertiende in de Premier League. In de twee seizoenen daarvoor eindigde de club knap als zevende.

Eind mei maakte Nuno (47) bekend dat het Portugees getinte Wolves, dat ook diverse Portugese spelers in de selectie heeft, op zoek moest naar een nieuwe trainer.

Voetbal: Brazilianen winnen ook zesde duel in WK-kwalificatiereeks

09:00 uur Brazilië heeft ook de zesde wedstrijd van de WK-kwalificatiereeks gewonnen. Paraguay werd in een uitduel met 2-0 verslagen door een vroeg doelpunt van Neymar en een goal vlak voor tijd van Lucas Paqueta.

Voor Brazilië, dat sinds 1985 niet meer had gewonnen in Paraguay, is het de beste start van de WK-kwalificatiecyclus sinds 1969. Ook 52 jaar geleden wonnen de Brazilianen de eerste zes wedstrijden.

Argentinië speelde, met Lionel Messi, met 2-2 gelijk tegen Colombia. De Colombianen maakte in eigen huis diep in blessuretijd gelijk via Miguel Borja, terwijl Argentinië al na 8 minuten met 2-0 aan de leiding ging.

De Brazilianen voeren de stand aan, de Argentijnen hebben 6 punten minder.