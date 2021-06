Sport Kort: zege Brazilië in WK-kwalificatiereeks, Argentinië gelijk

onze telesportredactie

Brazilianen winnen ook zesde duel in WK-kwalificatiereeks

09:00 uur Brazilië heeft ook de zesde wedstrijd van de WK-kwalificatiereeks gewonnen. Paraguay werd in een uitduel met 2-0 verslagen door een vroeg doelpunt van Neymar en een goal vlak voor tijd van Lucas Paqueta.

Voor Brazilië, dat sinds 1985 niet meer had gewonnen in Paraguay, is het de beste start van de WK-kwalificatiecyclus sinds 1969. Ook 52 jaar geleden wonnen de Brazilianen de eerste zes wedstrijden.

Argentinië speelde, met Lionel Messi, met 2-2 gelijk tegen Colombia. De Colombianen maakte in eigen huis diep in blessuretijd gelijk via Miguel Borja, terwijl Argentinië al na 8 minuten met 2-0 aan de leiding ging.

De Brazilianen voeren de stand aan, de Argentijnen hebben 6 punten minder.