Ook Botic van de Zandschulp dendert door in Rotterdam

Het geduld van de Nederlander werd aardig op de proef gesteld. Doordat de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Alejandro Davidovich Fokina uitdraaide op een lange, maar heerlijke driesetter begon de wedstrijd van Van de Zandschulp pas rond 22.45 uur. Hij leek er overigens geen last van te hebben, want hij brak direct twee keer de service van de Spanjaard en liep uit naar een 3-0 voorsprong. Hoewel Zapata Miralles een break terug pakte, kwam de eerste set geen seconde in gevaar. Van de Zandschulp was heer en meester: 6-1.

Ook in het tweede bedrijf kon de Spanjaard Van de Zandschulp geen moment echt bedreigen. Bij een stand van 2-1 plaatste hij wederom een break. Zapata Miralles stribbelde nog even tegen en brak direct terug. Verder liet de Nederlander zijn tegenstander niet meer komen: 6-1, 6-2.

„Een snel potje, waarin ik heel degelijk speelde van achteruit. Ik heb het hem elke game lastig gemaakt in zijn servicegame”, zei Van de Zandschulp. „Hij was voor mij vandaag een ideale tegenstander, want hij heeft weinig gratis punten gehad met zijn service.” De partij werd gespeeld voor lege tribunes in Ahoy. Wegens de geldende coronamaatregelen en een ’sluitingstijd’ van 22.00 uur moesten de toeschouwers het sportpaleis na de eerste avondwedstrijd verlaten.

„Ik vond het zonde, want dit is toch wel een toernooi waar familie en vrienden bij kunnen zijn. Hopelijk kunnen ze er bij de volgende partij wel bij zijn”, aldus Van de Zandschulp, die voelt dat er dit jaar wat meer van hem verlangd wordt. „Er is wat meer media-aandacht, al heb ik het vooralsnog vrij rustig. Bij de trainingsbanen is niemand welkom en vandaag zat er ook geen publiek. Ik verblijf deze week in Rotterdam, wat toch net iets veiliger is met het oog op files bijvoorbeeld.”

Doordat de als vijfde geplaatste Denis Shapovalov eerder op de dag verrassend onderuit ging, neemt Van de Zandschulp het voor een plek bij de laatste acht op tegen de Tsjechische qualifier Jiri Lehecka. Die partij staat donderdag op het programma. „Hij kan goed spelen. Robin Haase heeft eens tegen hem gespeeld in de Davis Cup. Ik heb vorig jaar ook een keer tegen hem gespeeld, op gravel. Toen verloor ik, dus het is tijd voor revanche.”