Sport Kort: Kooij laat Jumbo-Visma juichen

Wielersport: Routiniers nog half jaar langer bij Jumbo-Visma

11.55 uur: De wielrenners Paul Martens en Maarten Wynants verlengen hun loopbaan met een half seizoen en nemen in de loop van 2021 afscheid als actief renner. Beide routiniers hebben voor een half jaar bijgetekend bij de Nederlandse formatie Jumbo-Visma.

Martens was van plan om dit jaar te stoppen, maar het wegvallen van een groot deel van de wielerkalender als gevolg van de coronacrisis heeft hem doen besluiten nog even door te gaan. „Het was een bewuste keuze om dit jaar als mijn laatste te beschouwen. Echter heeft de coronacrisis mij aan het twijfelen gebracht”, aldus de 36-jarige Duitser. „Ik ben teruggekomen op mijn beslissing te stoppen, zodat ik mijn carrière op een waardige manier af kan sluiten. Ik ben erg blij dat ik van het team de kans heb gekregen om een half jaar langer door te gaan.”

Wynants sluit zijn carrière in het voorjaar van 2021 af in Parijs-Roubaix. Daarna zal de routinier een rol gaan vervullen als ploegleider bij Team Jumbo-Visma. „Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Dat kon in principe door de nieuwe kalender ook dit jaar al in oktober, maar ik wil afscheid nemen na een normaal, volledig voorjaar”, aldus de 38-jarige Belg.

Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen, Lennard Hofstede en Christoph Pfingsten rijden ook volgend seizoen voor Jumbo-Visma. De vier renners verlengden hun contract met de Nederlandse WorldTour-formatie.

Wielersport: Kooij sprint naar zege in Coppi e Bartali

11.52 uur: Het Nederlandse wielertalent Olav Kooij heeft een ritzege geboekt in de internationale wielerweek Coppi e Bartali. De 18-jarige renner uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, die nu al een profcontract voor volgend jaar op zak heeft, was in de massasprint de sterkste in de ochtendrit over bijna 100 kilometer met start en finish in Gatteo.

Het peloton rekende op ruim 10 kilometer van de streep de eenzame Zwitserse avonturier Johan Jacobs in. De jonge Kooij sprintte vervolgens naar de winst. Later op de dag is het tweede deel van de eerste etappe, een ploegentijdrit over 13,3 kilometer.

Kooij kreeg vorige week een profcontract bij Jumbo-Visma. Hij verruilt halverwege 2021 het opleidingsteam voor de profploeg van de Nederlandse formatie. De renner uit Numansdorp is na Gijs Leemreize het tweede talent dat die overstap maakt.

Formule 1: Williams geeft Nissany kans op Monza

10.50 uur: De Israëlische coureur Roy Nissany krijgt vrijdag weer de kans zich te laten zien in de Formule 1. Bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Italië op het circuit van Monza kruipt hij achter het stuur van één van de Williams-bolides. Vorige maand mocht Nissany bij de GP van Spanje in Barcelona ook al een training rijden in dienst van de Britse renstal.

De 25-jarige Israëliër was toen de langzaamste coureur op de baan, maar hij zat qua tijd wel dicht bij de Canadees Nicholas Latifi, die samen met de Brit George Russell het vaste rijdersduo van Williams vormt. Nissany neemt op Monza wederom voor één training het stuur over van Russell.

De Israëliër is normaal gesproken actief in de Formule 2. Afgelopen weekeinde botste hij op het circuit van Spa-Francorchamps met Dan Ticktum, in een gevecht om de leiding in de race. Beiden behoren tot het opleidingsprogramma van Williams.

Wielersport: Leezer van Jumbo-Visma stopt na dit seizoen

09.24 uur: Tom Leezer is bezig aan zijn laatste maanden in het peloton. De 34-jarige renner van Jumbo-Visma stopt aan het einde van dit seizoen, na dertien jaar als prof.

De Zuid-Hollander rijdt al zijn hele carrière in dienst van de Nederlandse ploeg; eerst Rabobank, later Belkin, LottoNL-Jumbo en nu Jumbo-Visma. „De afgelopen zestien jaar is mijn leven gedomineerd door wielrennen”, zegt Leezer, die begon bij de opleidingsploeg van Rabobank. „Het voelt gek om te gaan stoppen. Ik heb dit jaar wat fysieke klachten gehad, onder meer aan mijn rug. Die problemen zorgen ervoor dat ik mijn sport niet zo kan beoefenen zoals ik zou willen. Ik houd nog steeds van koersen, maar het is niet fijn om topsport te bedrijven met deze pijn.”

Leezer geldt als een gewaardeerde knecht bij Jumbo-Visma. Hij boekte zelf één overwinning, in de Ronde van Langkawi in 2013. Leezer reed acht keer een grote ronde, waarvan vier keer de Tour de France. „Mijn eerste Tour, de winst op de Champs-Élysées met Dylan Groenewegen, de podiumplaats van Primoz Roglic in de Giro; dat zijn momenten die ik de rest van mijn leven blijf herinneren.”

Leezer denkt ook met plezier terug aan het WK van 2016 in Qatar. Hij sprong daar in de finale van de wegwedstrijd op ruim 2 kilometer van de streep weg uit de voorste groep. Leezer werd pas op 300 meter van de streep teruggepakt. „Ik word vaak herinnerd aan die late aanval. Ik heb daar veel aandacht en respect voor gehad, ook van collega’s. Dat is heel speciaal voor me.”

Basketballers Miami Heat verrassen Bucks in play-offs NBA

07.26 uur: De basketballers van Miami Heat hebben het eerste duel met Milwaukee Bucks in de play-offs van de NBA gewonnen. De ploeg uit Miami zegevierde in Orlando met 115-104. Inzet van de best-of-sevenserie is een plek in de finale van de oostelijke divisie.

Milwaukee Bucks was de best presterende ploeg uit de reguliere competitie en geldt met de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo als favoriet voor de titel. De Bucks versloegen Orlando Magic in de eerste ronde van de play-offs met 4-1, maar ze begonnen de tweede ronde met een nederlaag. Jimmy Butler gooide 40 punten bij elkaar namens Miami Heat, Goran Dragic droeg 27 punten bij aan de winst. Antetokounmpo kwam niet verder dan 18 punten, minder dan zijn teamgenoot Khris Middleton (28) en Brook Lopez (24).

In het westen komt er een zevende wedstrijd tussen Houston Rockets en Oklahoma City Thunder. Het zesde duel ging met 104-100 naar de Thunder, waardoor de stand op 3-3 kwam. Woensdag valt de beslissing in ’Game 7’, de winnaar treft Los Angeles Lakers in de halve finales.

Voetbal: Mogelijk twee coronagevallen bij Paris Saint-Germain

07.00 uur: Bij Paris Saint-Germain, onlangs finalist in de Champions League, zijn mogelijk twee spelers geïnfecteerd met het coronavirus. Dat maakte de Franse topclub maandagavond bekend via een korte verklaring.

„Twee spelers zijn mogelijk besmet met Covid-19. Hun gezondheidstoestand is zeer geruststellend. Ze voldoen al aan het passende gezondheidsprotocol”, meldt PSG.

Paris Saint-Germain verloor ruim een week geleden in de finale van de Champions League met 1-0 van Bayern München.

Voor PSG begint het nieuwe seizoen al op donderdag 10 september met een uitwedstrijd tegen Lens. Drie dagen later komt Olympique Marseille op bezoek in Parijs.