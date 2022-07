Reichardt volgt Van de Ven op als manager vrouwenvoetbal bij KNVB

Reichardt, oud-voetballer voor onder meer ADO Den Haag, Ajax en West Ham United, werkt nu nog als statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Tijdens haar voetbalcarrière studeerde ze psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

„Mijn passie ligt in het vrouwenvoetbal. Het is een ontzettend mooie uitdaging om de ervaringen die ik zowel op als buiten het veld heb opgedaan, in te kunnen zetten voor het vrouwenvoetbal. De belangrijkste reden dat ik deze stap maak, is om het vrouwenvoetbal, zowel in de breedte als in de top, verder te ontwikkelen”, zegt Reichardt.