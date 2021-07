RKC Waalwijk strikt Alexander Büttner voor één seizoen

Büttner was afgelopen seizoen het laatst actief voor de New England Revolution in de Major League Soccer en was contractvrij. Een beoogd Cypriotisch avontuur bij Apollon Limassol avontuur liep vervolgens op niets uit. Ondanks buitenlandse interesse, onder meer van Fortuna Düsseldorf, keert de voormalige speler van Manchester United terug naar de Eredivisie. Büttner trainde al enige tijd mee met de Waalwijkse selectie.

De uit Doetinchem afkomstige verdediger genoot zijn opleiding bij Ajax en Vitesse. Bij die laatste club maakte Büttner in 2007 zijn debuut in het betaald voetbal. Vijf jaar later maakte de voormalige jeugdinternational een gedenkwaardige transfer naar Manchester United. Bij die club werd hij de achtste Nederlander die voor de Mancunians in de Premier League verscheen.

Na twee seizoenen ’Old Trafford’ werd de linksback verkocht aan Dinamo Moskou, dat hem in het tweede seizoen verhuurde aan Anderlecht. In 2017 keerde uiteindelijk terug bij Vitesse. Met ’zijn’ club won hij de KNVB Beker, de enige hoofdprijs in de geschiedenis van de Arnhemmers.

Büttner scoorde in het nieuwe seizoen in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (1-1), maar de tweede prijs voor Vitesse bleef uit omdat de Rotterdammers de zenuwen in de strafschoppenserie beter onder controle hadden.