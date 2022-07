Premium Het beste van De Telegraaf

Jacht op ticket Conference League zonder flankenflitser Jesper Karlsson Kopzorgen AZ voor eerste Europese duel

Door Steven Kooijman

AZ-coach Pascal Jansen

ALKMAAR - Directeur Voetbalzaken Max Huiberts had zijn zaakjes al vroeg in de zomer op orde, maar dan zal je net zien dat AZ voor aanvang van de eerste officiële wedstrijd van het seizoen kampt met personele problemen. En dat komt de winnaar van de play-offs om een Conference League-startbewijs donderdagavond in het kwalificatieduel met Tuzla City (20.30) belabberd uit.