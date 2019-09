Verstappen: ’Honda mag soms wat meer risico nemen’

Het gebeurde tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië, voor Verstappen niet doorslaggevend vanwege zijn gridstraf, en ook even tijdens de race. „Ik had het één keer. Dan verlies ik opeens vier of vijf seconden door het verminderen van vermogen”, legt de Limburger uit.

De kwalificatiesessie in Monza verliep sowieso curieus, omdat in de beslissende fase bijna iedereen te laat was voor een laatste snelle ronde. Charles Leclerc profiteerde dankbaar en had zo pole position al op zak dankzij een eerste goede push.

Verstappen denkt dat hij met de nieuwe Honda-motor competitiever is, al is er nog werk aan de winkel. Hij betitelde de nieuwe krachtbron na zijn race als ’iets beter’ en toonde zich dus (nog) niet super-enthousiast.

„In de kwalificatie was er ook geen sprake van schade aan de motor, maar hij pakte in die veiligheidsstand de benodigde extra power niet. Ik vind dat we soms iets te veilig zijn. Als je dan naar de limiet gaat, zegt er iets in de software: ho, stop. Aan de andere kant hebben we daardoor nog helemaal geen problemen gehad met de motor. Maar soms denk ik dat er wat meer risico genomen mag worden.”